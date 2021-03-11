Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt’tan acı haber geldi! ‘Yakışıklı yeğenim’ dediği şahıs… Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt’tan acı haber geldi! ‘Yakışıklı yeğenim’ dediği şahıs…
48 yaşındaki 3 çocuk babası Adem Bozkurt, 5 Mart günü şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Karakola kayıp başvurusunda bulunan aile, Bozkurt'u bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Günlerdir her yerde aranan Bozkurt'tan kötü haber geldi. Görgü tanıklarının ifadesinin ardından son görüldüğü yerde yapılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı. Göğsünden vurulan Bozkurt'u öldürdüğü şüphesiyle 'Yakışıklı yeğenim' dediği şahıs tutuklandı.
Giriş Tarihi: 11.03.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 11:28
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Adem Bozkurt'tan kötü haber geldi. 5 gün önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan Adem Bozkurt'un ailesi, kayıp başvurusu yapmasının ardından Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Her yerde aranan 48 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bozkurt'un göğüs bölgesinden tabanca yarası bulunduğu öne sürüldü.
Çarşamba Emniyet Müdürlüğü'ne 5 Mart günü giden Bozkurt ailesi, Adem Bozkurt hakkında kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bozkurt'un son görüldüğü yer olan Acıklı Mahallesi'nde inceleme yapan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Tanıkların, Bozkurt'un aracını yol kenarına bırakıp başka bir araca binerek uzaklaştığını öne sürmesi üzerine ekipler, bahse konu aracın gidiş güzergahını takibe aldı.
Yapılan incelemelerde Adem Bozkurt'u aracına aldığı belirlenen Ç.A. (38) gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken dün öğle saatlerinde Karaağaç Mahallesi'nde bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı geldi.