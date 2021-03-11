Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt’tan acı haber geldi! ‘Yakışıklı yeğenim’ dediği şahıs…

48 yaşındaki 3 çocuk babası Adem Bozkurt, 5 Mart günü şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Karakola kayıp başvurusunda bulunan aile, Bozkurt'u bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Günlerdir her yerde aranan Bozkurt'tan kötü haber geldi. Görgü tanıklarının ifadesinin ardından son görüldüğü yerde yapılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı. Göğsünden vurulan Bozkurt'u öldürdüğü şüphesiyle 'Yakışıklı yeğenim' dediği şahıs tutuklandı.