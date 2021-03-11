Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! Sette olay çıkardı

SETİ TERK EDEREK SAATLERCE AĞLADI

Görgen'in Çakır'a "Deniz Hanım olayın sizinle bir alakası yok. Bir karışıklık olmuştu çözdük, neden hakaret ediyorsunuz." şeklinde soru sorması üzerine Deniz Çakır'ın "Bunun burada ne işi var, alın şunu gözümün önünden. İşi bilmiyorsunuz, biz burada olduğu sürece ben sete çıkmam, çıksın gitsin gözümün önünden şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi. Görgen'in de bunun üzerine seti terk ederek karavanda saatlerce ağladığı kaydedildi.

İSTİFAYA ZORLANDI

Dilekçede oyuncu Çakır'ın set amirinin yanına giderek "Onu görürsem, kıyameti kopartırım. Neyse parası cezası ben veririm o gitsin" şeklinde beyanda bulunduğu, set amirinin de Güngör'e istifa dilekçesi hazırlayarak imzalamasını istediği öne sürüldü. Çağatay Görgen'in de yaşadığı utanç ve üzüntü sebebiyle istifa dilekçesini okumadan imzaladığı vurgulandı. Deniz Çakır hakkında "Basit hakaret" suçundan dava açılması istendi.