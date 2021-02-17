17 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Hollandalı ırkçı Geert Wilders’ın çirkin paylaşımına Fettah Can’dan sert tepki: Asıl terörist sensin

Hollandalı ırkçı Geert Wilders’ın çirkin paylaşımına Fettah Can’dan sert tepki: Asıl terörist sensin

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı 'in Başkan hakkında, sosyal medya hesabından hakaret içerikli bir paylaşım yaptı. Wilders'in çirkin paylaşımına tepkiler gelmeye devam ederken sanatçı da sessiz kalmadı. Can paylaşımında, “Asıl terörist sensin, ruh hastası!" dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
ABONE OL
Hollandalı ırkçı Geert Wilders’ın çirkin paylaşımına Fettah Can’dan sert tepki: Asıl terörist sensin

Hollanda'da, İslam karşıtı nefret söylemleriyle tanınan Özgürlük Partisi (PVV) Başkanı Geert Wilders haddini aştı.

Irkçı Wilders, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında, sosyal medya hesabından fotoğraf ve yazılı hakaret içeren bir paylaşım yaptı.

"ASIL TERÖRİST SENSİN"

Sosyal medyada büyük tepki gören Geert Wilders'a, sanatçı Fettah Can da sessiz kalmadı.

Wilder'ın paylaşımına sert tepki gösteren Fettah Can, "Sen kimsin ulan ülkemin en büyük makamına terörist diyeceksin y.vşak! Asıl terörist sensin, ruh hastası!" dedi.

Faşist vekile Twitter kalkanı! Geert Wilders’ın Başkan Erdoğanı hedef alan tweetleri silinmiyor FAŞİST VEKİLE TWİTTER KALKANI! GEERT WİLDERS'IN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN TWEETLERİ SİLİNMİYOR
İletişim Başkanı Fahrettin Altundan Geert Wilders’e sert tepki İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN GEERT WİLDERS'E SERT TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Hollandalı siyasetçi Geert Wildersa sert tepki! İnsanlık düşmanı çirkin bir faşistsin! AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN HOLLANDALI SİYASETÇİ GEERT WİLDERS'A SERT TEPKİ! İNSANLIK DÜŞMANI ÇİRKİN BİR FAŞİSTSİN!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA