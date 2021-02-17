Hollandalı ırkçı Geert Wilders’ın çirkin paylaşımına Fettah Can’dan sert tepki: Asıl terörist sensin
Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında, sosyal medya hesabından hakaret içerikli bir paylaşım yaptı. Wilders'in çirkin paylaşımına tepkiler gelmeye devam ederken sanatçı Fettah Can da sessiz kalmadı. Can paylaşımında, “Asıl terörist sensin, ruh hastası!" dedi.
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Hollanda'da, İslam karşıtı nefret söylemleriyle tanınan Özgürlük Partisi (PVV) Başkanı Geert Wilders haddini aştı.
Irkçı Wilders, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında, sosyal medya hesabından fotoğraf ve yazılı hakaret içeren bir paylaşım yaptı.
"ASIL TERÖRİST SENSİN"
Sosyal medyada büyük tepki gören Geert Wilders'a, sanatçı Fettah Can da sessiz kalmadı.
Wilder'ın paylaşımına sert tepki gösteren Fettah Can, "Sen kimsin ulan ülkemin en büyük makamına terörist diyeceksin y.vşak! Asıl terörist sensin, ruh hastası!" dedi.