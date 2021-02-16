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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Geert Wilders’e sert tepki

İletişim Başkanı , 'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı 'in Başkan 'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Geert Wilders’e sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Wilders'in Başkan Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve Hollanda'nın NCTV kuruluşunun raporuna ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

"Geert Wilders ve neo-Nazi arkadaşlarının ağzından bugüne kadar çıkan hiçbir kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı." ifadelerini kullanan Fahrettin Altun, "Asıl tehlike, Avrupa'nın sözde ılımlı hükümetlerinin ve güya sorumluluk sahibi karar alıcılarının onların fikirlerini paylaşmalarıdır. Bu itibarla, Hollanda'nın NCTV kuruluşunun mesnetsiz, taraflı ve cahilce 'raporunu', köyün delisinden daha büyük bir endişe kaynağı olarak görmeliyiz. Türkiye ve Avrupalı Türkler her zaman terörün ve aşırıcılığın karşısında bir duvar olmuştur. Aksini iddia etmek, ırkçılığa ve İslamofobi'ye hizmet etmektir." dedi.

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