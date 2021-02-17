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Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim’in yıldızı Cüneyt Mete: Kalplerin en derinlerine nüfuz edecek

20 Şubat Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyiciler karşısına çıkacak olan ’in yıldızı Cüney Mete, dizi hakkında bilinmeyenleri anlattı. Canlandırdığı Orhan Eren karakteri hakkında konuşan Mete, “Bu sefer iyi adam oynamak istiyordum. ‘Kardeşlerim’ dizisi de tam bu döneme denk geldi.” dedi. Anne ve babasını kaybeden 4 çocuğun hikayesinin anlatıldığı dizi için ise “Kardeşlerim dizisi, tüm insanların kalplerinin en derinlerine nüfuz edecek bir hikâyeye sahip.” dedi. İşte Cüneyt Mete’nin açıklamaları…

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Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim’in yıldızı Cüneyt Mete: Kalplerin en derinlerine nüfuz edecek

Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin izleyici ile buluşmasına sayılı günler kalan yeni dizisi 'in başrol oyuncularından Cüneyt Mete, yeni projesi ve canlandırdığı karakterin bilinmeyenlerini paylaştı.

Yeniden atv ekranlarında olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Cüneyt Mete: "Yapımcımız Nazlı Heptürk ile bundan önce rol aldığım dizide 3 yıl beraber çalışmıştık. Yaz başında beni aradı. 'Kardeşlerim' yolculuğumuz böyle başladı.

"BU SEFER İYİ ADAM OLMAK İSTEDİM"

Başarılı oyuncu, karakterin ona cazip gelme nedenini ise şöyle özetliyor; "Oyunculuk kariyerimde genelde kötü adam rolleri oynadım. Bu sefer iyi adam oynamak istiyordum. 'Kardeşlerim' dizisi de tam bu döneme denk geldi. Yapımcımız, bu projeden bahsedince, neredeyse düşünmeden 'Evet' dedim."

"KARDEŞLERİM TÜM İNSANLARIN KALPLERİNİN EN DERİNLERİNE NÜFUZ EDECEK

İzleyiciyi en çok nelerin etkileyeceğini ise şu şekilde özetliyor; "Canlandırdığım Orhan Eren karakteri, 35 – 40 yaşlarında merhametli, iki çocuğu olan iyi kalpli bir aile babası. Abisi ve yengesinin vefatından sonra 4 yeğenine kol kanat germek için sabah akşam demeden çalışan tertemiz bir adam. Kardeşlerim dizisi, tüm insanların kalplerinin en derinlerine nüfuz edecek bir hikâyeye sahip."

Kardeşlerim, ilk bölümüyle 20 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!

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