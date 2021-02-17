Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim’in yıldızı Cüneyt Mete: Kalplerin en derinlerine nüfuz edecek

"KARDEŞLERİM TÜM İNSANLARIN KALPLERİNİN EN DERİNLERİNE NÜFUZ EDECEK

İzleyiciyi en çok nelerin etkileyeceğini ise şu şekilde özetliyor; "Canlandırdığım Orhan Eren karakteri, 35 – 40 yaşlarında merhametli, iki çocuğu olan iyi kalpli bir aile babası. Abisi ve yengesinin vefatından sonra 4 yeğenine kol kanat germek için sabah akşam demeden çalışan tertemiz bir adam. Kardeşlerim dizisi, tüm insanların kalplerinin en derinlerine nüfuz edecek bir hikâyeye sahip."

Kardeşlerim, ilk bölümüyle 20 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!