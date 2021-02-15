AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'a sert tepki! İnsanlık düşmanı çirkin bir faşistsin!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ın Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik "Eğer şu anda Ortadoğu’da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda’da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu. Bu çirkin faşist eline fırsat geçse masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına sert tepki gösterdi.
İŞTE AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'İN PAYLAŞIMLARI:
İNSANLIK DÜŞMANI ÇİRKİN BİR FAŞİSTSİN
Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu. Eğer şu anda Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda'da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu.
GÖÇMENLERİ ÖLDÜRECEK BİR KATİL ADAYISIN
Bu çirkin faşist eline fırsat geçse masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı. Daha yaşarken insanlığın lanetlilerinden oldu. Bu faşistin ölümden kaçan göçmenlere kucak açma siyasetinin lideri Cumhurbaşkanımıza saldırması doğaldır.
BU FAŞİSTLER LANETLİDİR
Çünkü bu lanetli faşistler insanlığa düşmandır. Bu faşistler mazlumları ölüme terketmediği için Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu faşistler lanetli olduğu için insani değerlerine yüceltilmesine düşmandır.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TERÖRİST DEMİŞTİ
Wilders daha önce, Başkan Erdoğan için terörist ifadesini kullanmış ve sosyal medyadan büyük tepki çekmişti.
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÜNAL: BİZZAT TERÖRİZMİN KENDİSİDİR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı "Avrupa'da yükselen ırkçılığın ürünü, insani her değere düşman çirkin nazi kalıntısı yine ortaya çıktı.Geert Wilders gibi faşist zihniyet bizzat terörizmin kendisidir. Sadece "Erdoğan karşıtlığı ve İslamofobi" üzerinden nefret kusan bu siyasetçiler İnsanlığın yüz karasıdır." ifadelerini kullandı.
GEERT WILDERS'IN PAYLAŞIMI
Erdogan heeft zelfs aangifte tegen me gedaan in Turkije en wil me daar achter de tralies. Het wordt tijd dat Rutte lef toont en de terrorist Erdogan aanpakt, zijn invloed in NL stopt, Turkije uit de NAVO zet en de Turkse ambassadeur uitwijst!#Erdogan #Turkije #Wilders— Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 15, 2021