BAŞKAN ERDOĞAN'A TERÖRİST DEMİŞTİ

Wilders daha önce, Başkan Erdoğan için terörist ifadesini kullanmış ve sosyal medyadan büyük tepki çekmişti.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÜNAL: BİZZAT TERÖRİZMİN KENDİSİDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı "Avrupa'da yükselen ırkçılığın ürünü, insani her değere düşman çirkin nazi kalıntısı yine ortaya çıktı.Geert Wilders gibi faşist zihniyet bizzat terörizmin kendisidir. Sadece "Erdoğan karşıtlığı ve İslamofobi" üzerinden nefret kusan bu siyasetçiler İnsanlığın yüz karasıdır." ifadelerini kullandı.

GEERT WILDERS'IN PAYLAŞIMI

Erdogan heeft zelfs aangifte tegen me gedaan in Turkije en wil me daar achter de tralies. Het wordt tijd dat Rutte lef toont en de terrorist Erdogan aanpakt, zijn invloed in NL stopt, Turkije uit de NAVO zet en de Turkse ambassadeur uitwijst!#Erdogan #Turkije #Wilders