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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'a sert tepki! İnsanlık düşmanı çirkin bir faşistsin!

AK Parti Sözcüsü , Hollandalı siyasetçi 'ın Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik "Eğer şu anda Ortadoğu’da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda ’da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu. Bu çirkin faşist eline fırsat geçse masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'a sert tepki! İnsanlık düşmanı çirkin bir faşistsin!

AK Parti Sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollandalı siyasetçi 'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına sert tepki gösterdi.

İŞTE AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'İN PAYLAŞIMLARI:

İNSANLIK DÜŞMANI ÇİRKİN BİR FAŞİSTSİN

Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu. Eğer şu anda Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda 'da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu.

GÖÇMENLERİ ÖLDÜRECEK BİR KATİL ADAYISIN

Bu çirkin faşist eline fırsat geçse masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı. Daha yaşarken insanlığın lanetlilerinden oldu. Bu faşistin ölümden kaçan göçmenlere kucak açma siyasetinin lideri Cumhurbaşkanımıza saldırması doğaldır.

BU FAŞİSTLER LANETLİDİR

Çünkü bu lanetli faşistler insanlığa düşmandır. Bu faşistler mazlumları ölüme terketmediği için Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu faşistler lanetli olduğu için insani değerlerine yüceltilmesine düşmandır.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TERÖRİST DEMİŞTİ

Wilders daha önce, Başkan Erdoğan için terörist ifadesini kullanmış ve sosyal medyadan büyük tepki çekmişti.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÜNAL: BİZZAT TERÖRİZMİN KENDİSİDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı "Avrupa'da yükselen ırkçılığın ürünü, insani her değere düşman çirkin nazi kalıntısı yine ortaya çıktı.Geert Wilders gibi faşist zihniyet bizzat terörizmin kendisidir. Sadece "Erdoğan karşıtlığı ve İslamofobi" üzerinden nefret kusan bu siyasetçiler İnsanlığın yüz karasıdır." ifadelerini kullandı.

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GEERT WILDERS'IN PAYLAŞIMI

İslam düşmanı Geert Wilders'in kılavuzu kaçak FETÖ'cü çıktı İSLAM DÜŞMANI GEERT WİLDERS'İN KILAVUZU KAÇAK FETÖ'CÜ ÇIKTI

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