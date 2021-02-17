17 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kosovalı şarkıcı Asya Gashi: Bu tabut beni Müslüman yaptı

Kosovalı şarkıcı Asya Gashi: Bu tabut beni Müslüman yaptı

’nın ’sı olarak bilinen , geçtiğimiz aylarda çıkardığı şarkıcı için çektiği klipten çok etkilendi. Irkçılığa karşı mesaj içeren klipte bir tabut içine giren şarkıcı, çekimler sonrası Müslüman olduğunu açıkladı.

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
ABONE OL
Kosovalı şarkıcı Asya Gashi: Bu tabut beni Müslüman yaptı

Kosovalı şarkıcı Asya Gashi, iki yıl önce İstanbul'a yerleşmişti. Geçtiğimiz aylarda 'Vur Kalbimden' adını verdiği şarkısı için kamera karşısına geçen Gashi, ırkçılığa karşı mesaj içeren klipte bir tabut içine girmişti.

Hinduizme inanan Gashi, çekimler sırasında yaşadıklarından çok etkilendi.

Ünlü sanatçı, İslam'ı araştırmaya başladı ve Müslüman oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA