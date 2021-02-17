Kosovalı şarkıcı Asya Gashi: Bu tabut beni Müslüman yaptı
Kosova’nın Lady Gaga’sı olarak bilinen Asya Gashi, geçtiğimiz aylarda çıkardığı şarkıcı için çektiği klipten çok etkilendi. Irkçılığa karşı mesaj içeren klipte bir tabut içine giren şarkıcı, çekimler sonrası Müslüman olduğunu açıkladı.
MAGAZİN Sabah
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kosovalı şarkıcı Asya Gashi, iki yıl önce İstanbul'a yerleşmişti. Geçtiğimiz aylarda 'Vur Kalbimden' adını verdiği şarkısı için kamera karşısına geçen Gashi, ırkçılığa karşı mesaj içeren klipte bir tabut içine girmişti.
Hinduizme inanan Gashi, çekimler sırasında yaşadıklarından çok etkilendi.
Ünlü sanatçı, İslam'ı araştırmaya başladı ve Müslüman oldu.