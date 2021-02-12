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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kardeşlerim dizisinin afişi yayınlandı! Kardeşlerim ne zaman başlıyor? Kardeşlerim dizisinin afişi yayınlandı! Kardeşlerim ne zaman başlıyor?
Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kardeşlerim'in yayın tarihinin ardından afişi de yayınlandı. İlk tanıtımlarıyla büyük ilgi uyandıran dizi, tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikâyesini anlatıyor.
Giriş Tarihi: 12.02.2021 14:08
Yapımına NGM'in imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin ilgi uyandıran dizisi "Kardeşlerim" in afişi yayınlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikayesi afişe de yansıdı. Tanıtımıyla dikkat çeken Kardeşlerim'in afişi de sosyal medyada çok beğenildi.
"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in yayın tarihi belli oldu. Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak.
GERÇEK KARDEŞLİK PAYLAŞILAN ACIDA BAŞLAR"
Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan "Kardeşlerim", Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen isimleri kadrosunda buluşturacak.
Sıcacık hikayesi, güçlü anlatımı ile kalplere dokunacak olan Kardeşlerim, pırıl pırıl oyuncu kadrosu ve yüreklere işleyen hikâyesiyle 20 Şubat Cumartesi atv'de başlıyor!