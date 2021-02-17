Malhun Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u kimdir, kim oynuyor? Yıldız Çağrı Atiksoy...
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u kimdir, kim oynuyor? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da dengeleri değiştirecek isim geliyor. Malhun Hatun karakterine hayat verecek Yıldız Çağrı Atiksoy, bu akşam yeni bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin takipçileri Malhun Hatun ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un hayatını araştırmaya başladı. İşte, Malhun Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir?
Malhun Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u kimdir, kim oynuyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy, "Malhun Hatun" karakterine hayat verecek. Malhun Hatun yeni bölümde Osman Bey'e yardımcı oluyor ve 'Yalnız değilsin Osman Bey!' diye bağırıyor. İşte, Malhun Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u kimdir, kim oynuyor? Yıldız Çağrı Atiksoy...
KURULUŞ OSMAN MALHUN HATUN KİMDİR?
Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy hayat verecek. Malhun Hâtun ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.
Malhun Hatun'un babası olarak zikredilen Ömer Bey'in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği'nin kurucusu Umur/Ömer Bey'dir
Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?
Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir Karşıyaka da doğdu. Eğitimini de İzmir'de tamamladı. Lise mezunu olan Yıldız Çağrı, iki sene İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2019- | Şampiyon | Dr. Suna
2018 | Baba Nerdesin Kayboldum | Oya
2017-2018 | Savaşçı | Aslı Özkaynak
2015-2016 | Evli ve Öfkeli | Mine
2014-2015 | Yedi Güzel Adam | Zehra
2013 | Görüş Günü Kadınları | Gülay
2010 - 2013 | Öyle Bir Geçer Zaman ki | Berrin Akarsu