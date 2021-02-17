Malhun Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u kimdir, kim oynuyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy, "Malhun Hatun" karakterine hayat verecek. Malhun Hatun yeni bölümde Osman Bey'e yardımcı oluyor ve 'Yalnız değilsin Osman Bey!' diye bağırıyor. İşte, Malhun Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u kimdir, kim oynuyor? Yıldız Çağrı Atiksoy...

KURULUŞ OSMAN MALHUN HATUN KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy hayat verecek. Malhun Hâtun ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Malhun Hatun'un babası olarak zikredilen Ömer Bey'in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği'nin kurucusu Umur/Ömer Bey'dir

Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.