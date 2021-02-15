Kardeşlerim’in Atıf Atakul’u Celil Nalçakan: Benim için lunapark gibi

Diziyi diğer projelerden ayıran yanlarını ise şöyle anlatıyor; "Kardeşlerim, bir tarafıyla çok naif, bir tarafıyla da çok entrikalı bir hikaye... İzleyenlerin çok duygulanacağı, çok kızacağı kimi zaman da tebessüm edeceği, çok kıymetli bir senaristin kaleminden çıkmış, bazen ufacık bir gecekondunun, holding binalarından veya lüks villalardan daha büyük olabileceğini anlatan bir masal..."

