Kardeşlerim'in yıldızı Fadik Sevin Atasoy: Herkes kendi hikayesinden bir parça bulacak

Hikâye kadar kadronun da çok güçlü olduğunu belirten güzel oyuncu, "Kardeşlerim" dizisini izleyen herkesin kendinden parçalar bulacağına özellikle dikkat çekiyor; "Umuyorum ki herkes kendi ailesinden, kendi acılarından bir parça bulacak bu hikâyede. Durum komiklikleri ise hayat da acının da kahkaha ile içi içe olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatacak."

Kardeşlerim, ilk bölümüyle 20 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!