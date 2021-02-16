Defne Samyeli’nin ev sahibi Yusuf Araz’a tazminat şoku!

KASTEN YAPILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Dilekçede, Yusuf Araz'ın yaptığı açıklamanın doğruluk payı olmamakla birlikte bu hareketin Samyeli'yi zor durumda bırakmak ve kamuoyu önünde adını karalamak için kasten yapılmış olduğu açıktır ifadesi kullanılmıştı.