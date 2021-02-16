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Defne Samyeli’nin ev sahibi Yusuf Araz’a tazminat şoku!

ve ev sahibi arasında sular durulmadı. Araz’ın açtığı sonunda icralık olan Samyeli, kirasını ödemediğini iddia eden Yusuf Araz’a basına yaptığı açıklamanın doğru olmadığını iddia ederek 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Samyeli, tazminatı kazandı.

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Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Defne Samyeli’nin ev sahibi Yusuf Araz’a tazminat şoku!

'nin kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunan ev sahibi , avukatı icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı.

İşadamı Yusuf Araz, Kemerburgaz'daki Pasifik Villaları'nda bulunan evinde 8 yıldır kiracı olarak kalan Defne Samyeli'nin son 1 yıldır kirasını ödemediğini öne sürmüş, Samyeli, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Araz hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

KASTEN YAPILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Dilekçede, Yusuf Araz'ın yaptığı açıklamanın doğruluk payı olmamakla birlikte bu hareketin Samyeli'yi zor durumda bırakmak ve kamuoyu önünde adını karalamak için kasten yapılmış olduğu açıktır ifadesi kullanılmıştı.

TAZMİNATI KAZANDI

Aralarında suların durulmadığı Defne Samyeli ve ev sahibi Yusuf Araz arasındaki 50 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı.
Mahkeme Samyeli'nin manevi tazminatını kısmen kabul ederek Yusuf Araz'ın 20 bin lira ödemesi yönünde karar verdi.

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