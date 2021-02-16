Kendisini bilge sanan Meltem Cumbul'un gerçek yüzü ortaya çıktı!
Halk TV’de siyaset programı sunmaya başlayan Meltem Cumbul, bilgisizliğiyle adeta rezil oldu. Her fırsatta entelektüel ve aktivist bir görüntü çizmeye çalışan ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla varlığını sürdürmeye çalışan Cumbul, geçtiğimiz yayında Meltem Cumbul, “Adalet mülkün temelidir ilkesi, neden adalet devletin temelidir biçimiyle değişti?” diye sordu. Mülk sözcüğünün anlamını bilmeyen Cumbul, ısrarlı soruları karşısında partneri Nesrin Nas araya girerek oyuncuya “Mülk, zaten devlet demektir” yanıtını verdi. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan bugünkü yazısında Meltem Cumbul’u kaleme aldı. İşte o yazı…
Dunning-Kruger sendromu, yani halk diliyle cahil cesareti; her şeyi bildiğini zanneden, bunu her ortamda dile getiren, yersiz bir özgüvene sahip olan insanların hal ve hareketlerine denir. Bu sendromu taşıyan insanların, aslında bilmedikleri bir şey yoktur, bilgi sahibi olmadıkları her konuya bodozlama dalıp ahkam kesmeye bayılırlar. Bu durum, aynı zamanda psikolojik bir rahatsızlık ve tedavisi de var tabii.
Yıllardır entelektüel, aktivist, sözcü gibi kisvelere sahip olmamasına rağmen sosyal medyada yaptığı kuru gürültü ve boş lakırdılar ile varlığını sürdürmeye çalışan Meltem Cumbul da cahil cesareti gösterip Halk TV'de program sunmaya başlamış. Klavye başında oradan buradan bulduğu paylaşımları copy-paste yaparak kendisini entel göstermeye çalışan Cumbul'un maskesi, geçtiğimiz günlerde programı sırasında düştü. Cumbul yayında "Adalet mülkün temelidir. 'Neden adalet, devletin temelidir?' diye değişti ki..." diye sorunca ne kadar cahil olduğu ortaya çıktı.
Bu gafın üzerine partneri Nesrin Nas hemen araya girerek "Mülk, devlet demektir" diyerek Cumbul'u uyardı. Gözüne ışık tutulmuş tavşana dönen Cumbul, "Mülk, devlet demek mi yani?" diyerek kalakaldı.
Kendi ülkesine ve değerlerine saygısı olmayan, şehitlerimiz için bugüne kadar bir paylaşım dahi yapmayan ama teröristler için 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünü İngilizce paylaşan, cahil ve özenti Meltem dinle!