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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Defne Samyeli’ye büyük şok! Evinden çıkarılacak
2 yıldır oturduğu evin kirasını ödemediği gerekçesiyle mahkemelik olan Defne Samyeli'yi şoke edecek bir karar çıktı. Ev sahibi Yusuf Araz, haciz işleminin ardından açtığı tahliye davasını da kazandı. Samyeli'nin evden tahliyesine karar verilirken 123 bin 318 lira 79 kuruşluk icra takibi ise kaldığı yerden devam edecek.
Giriş Tarihi: 29.01.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 09:16
İş insanı Yusuf Araz, Kemerburgaz'daki Pasifik Villaları'nda bulunan evinde kiracı olarak oturan Defne Samyeli'nin 2019'un mart ayından bu yana kirasını ödemediğini öne sürerek İcra Müdürlüğü'ne başvurmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Araz'ın avukatı, İcra Müdürlüğü'ne sunduğu dilekçede; "Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle Defne Samyeli hakkında iki ayrı icra takibi başlatılmıştır. Samyeli'nin evden tahliye edilmesi için ayrıca İcra Mahkemesi'ne tahliye davası açılmıştır. Alacağımızı istiyoruz. Defne Samyeli, oturduğu evi boşaltarak ayrılma çabası içerisine girmiştir. Haciz memurları aracılığıyla borçlunun oturduğu evine gidilerek adreste defter tutulmasını istiyoruz" demişti.
Araz'ın talebi üzerine avukatı ve haciz memurları, geçen pazartesi günü eve giderek haciz işlemleri başlattı ve Samyeli'nin eşyalarının bir kısmına haciz konuldu.
"KİRA ARTIŞI UYGUN DEĞİL"
Hürriyet'in haberine göre; Yusuf Araz'ın Defne Samyeli'ye açtığı tahliye davasının duruşması İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı.
Yusuf Araz'ın avukatı, "Mahkemeye celse arasında bilirkişi raporu gelmiştir. Raporda Defne Samyeli'nin ev sahibine ödeme yapmadığı belirtilmiştir. Samyeli'nin rapora karşı yaptığı itirazın iptali ile davamızın kabulüne ve evden tahliyesine karar verilmesini istiyoruz" dedi. Defne Samyeli'nin avukatları ise "Kira bedeli ve kira artışı, Borçlar Kanunu'na uygun hesaplanmamıştır. Yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi.