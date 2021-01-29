Defne Samyeli’ye büyük şok! Evinden çıkarılacak

2 yıldır oturduğu evin kirasını ödemediği gerekçesiyle mahkemelik olan Defne Samyeli'yi şoke edecek bir karar çıktı. Ev sahibi Yusuf Araz, haciz işleminin ardından açtığı tahliye davasını da kazandı. Samyeli'nin evden tahliyesine karar verilirken 123 bin 318 lira 79 kuruşluk icra takibi ise kaldığı yerden devam edecek.