Toygun Ateş’ten bir kötü haber daha! Organ yetmezliği…
Malatya’da çekilen bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Durumunda bir iyileşme olmaması üzerine yoğun bakıma kaldırılan oyuncunun entübe edildiği öğrenilmişti. Ünlü oyuncudan bir kötü haber daha geldi. Ateş’in doktoru yaptığı açıklamada, virüsten dolayı organ yetmezliği durumu söz konusu olduğunu belirtti.
Malatya'ya film çekimleri için gelen Toygun Ateş, korona virüs testi pozitif çıkması üzerine Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Ateş, kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe altına alındığı bildirildi.
'ORGAN YETMEZLİĞİ DURUMU SÖZ KONUSU'
Sabah'ın haberine göre, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof Dr. Ali Beytur, "Hastamız şuan entübe tedavisi görüyor. Hastamızı tekrar sağlığına kavuşturmak için hekimlerimiz müdahalelerini yapıyor. Virüsten dolayı organ yetmezliği durumu söz konusu" dedi.
Çekimler için Malatya'ya gelen Toygun Ateş, rahatsızlanınca korona virüs testi yapıldı. 6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan Ateş, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.
66 yaşındaki sanatçı Toygun Ateş'in sağlığının yerinde olduğu ve oyuncu kadrosunda yer aldığı filmdeki son görüntüleri de ortaya çıkmıştı.