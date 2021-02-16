Toygun Ateş’ten bir kötü haber daha! Organ yetmezliği…

'ORGAN YETMEZLİĞİ DURUMU SÖZ KONUSU'

Sabah'ın haberine göre, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof Dr. Ali Beytur, "Hastamız şuan entübe tedavisi görüyor. Hastamızı tekrar sağlığına kavuşturmak için hekimlerimiz müdahalelerini yapıyor. Virüsten dolayı organ yetmezliği durumu söz konusu" dedi.