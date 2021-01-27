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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Defne Samyeli'nin kapısına haciz memurları dayandı!
Defne Samyeli, kirasını ödemediği gerekçesiyle ev sahibi Yusuf Araz ile mahkemelik olmuştu. Araz, kirasını ödemeyen Samyeli hakkında icra takibi başlatırken Samyeli de ev sahibi hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. 2 yıldır kirasını ödemediği iddia edilen Samyeli'nin evinde haciz işlemi yapıldı.
Giriş Tarihi: 27.01.2021 08:42 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 08:42
Defne Samyeli'nin kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunan ev sahibi Yusuf Araz, avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Samyeli de ev sahibi Araz'ın '1.5 yıldır kiramı alamıyorum' sözleriyle itibarını zedeleyici açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.
Ev sahibi Araz, Samyeli'nin dilekçesindeki iddialarının asılsız olduğunu belirterek şunları söylemişti:
'ÖZÜR DİLEMELİ'
"Defne Samyeli tarafından yapılan açıklamada bana yönelik tehdit, hakaret ve şantaj iddialarında bulunulmuştur. Defne Hanım'ın '1.5 yıldır kirasını ödemediği' hususu haricindeki tüm iddialar gerçek dışıdır. Bununla ilgili yasal süreç başlatılmıştır. Defne Hanım kira ödemediği gerçeğini örtbas etmek amacıyla hem yargıyı gereksiz meşgul etmekte, hem de benim için söyledikleri iftira niteliği taşımaktadır. Bir başkasının konutunu herhangi bir bedel ödemeden kullanmanın adı nedir? Ben itibarlı bir iş adamıyım. Bu sözleri kişilik haklarıma saldırı niteliğinde. Özür dilemeli."
Akşam'ın haberine göre; haciz memurları Defne Samyeli'nin kapısına dayandı.
İşadamı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'yi icraya vererek haciz işlemlerini başlattı.