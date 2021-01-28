'İSTEDİĞİM EVİ YAPTIRIRIM İSTEDİĞİMİ YAPTIRMAM'

Hürriyet'in haberine göre; ev sahibinin tadilat sözünü yerine getirmediğini iddia eden Samyeli şöyle konuştu: "8 yıldır oturduğumuz Pasifik Konakları'ndaki ev, altyapı olarak çok sıkıntılı bir zeminde. Devamlı su basan bir bölgede, evin yapısında da ciddi izolasyon problemi var. Zaman içinde evle ilgili problemlerin çözüleceğine dair ev sahibinin sözlerine güvendim. Zira sitede başka evleri de var ve onların alt katını kırdırıp yeni baştan yaptırdı. Geçen yıl bir telefon konuşmasında son derece çirkin bir üslupla 'İstediğim evimi yaptırırım istediğimi yaptırmam, seni de basında rezil ederim" deyip de işi mahkemeye taşıyınca ben de adalet sistemi karar versin istedim."