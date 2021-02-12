Özcan Deniz’den Feyza Aktan ile ilgili kafa karıştıran açıklama

KAVGAYA KARDEŞİ DE KATILDI

15 ay evli kaldıktan sonra 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çiftin kavgasına, ünlü şarkıcının kardeşi Sibel Semerci de katıldı. Semerci, sosyal medyada, "Gece saat 2'lere kadar eğlenirken sızıp, kalıyorsunuz ve sorumsuzluğunuz yüzünden koca bir evin yarısı açık unuttuğunuz elektrik sobasından dolayı yanıp, tutuşuyor.

Neredeyse küçük çocuğunuz ölümle burun buruna geliyor. Sizce bu ortam küçük bir çocuğun yaşayabileceği bir ortam mıdır?" şeklinde bir yazı paylaşmıştı.