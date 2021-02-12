Didem Açar: Abimin ölümüne onlar sebep oldu!

Sosyal medyanın aratılan isimlerindensin ama İnternet üzerinde seninle ilgili çok net bilgilere ulaşılamıyor. Takipçilerine biraz kendini anlatmak ister misin?

18 yaşındayım, annemle yaşıyorum ve 12. sınıfım şu an çünkü bir sene sınıf tekrarı yaptım dokuzuncu sınıfta. Onun dışında zaten kendimden bahsetmeyi pek sevmiyorum, biraz kapalı kutuyum çok hoşlanmıyorum.

BARAN EN BÜYÜK FANIM!

Baran profil fotoğrafına seni koymuş, buna nasıl bir tepki verdin? Hoşuna gitti mi?

Aslında biz orada canlı yayında yarışma yapıyorduk beraber ve ben ona kaybedersen profil fotoğrafına beni koy dedim. Normalde bir gün sonra kaldırmasını söyledim ve koyduğu fotoğrafta zaten saçma sapan bir fotoğrafımdı. Aradan günler geçti hala ısrarla kaldırmıyor ve kaldırmayacakta sanırım bir daha asla.

Sana olan hayranlığından kaynaklanıyor olabilir.

En büyük fanım Baran!

Senin yaptığın bir canlı yayında herkes hayalindeki erkek olarak Baran'ı tarif ettiğini söyledi, hatta Baran da bunu bu şekilde yorumladı. Neler söylersin bununla ilgili?

Ben orada fiziksel olarak birinden bahsetmiyordum aslında. Kültürlü, okumuş, bilgili olmasını isterim gibi konuşuyordum. Baran kendi kendine üstüne alındı her şeyi. İleride evlenmek isteyeceğim insanı tarif etmiştim orada ama olsun.