Seda Sayan'ı yıkan haber! Eniştesi için dua istedi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan, şarkıcı Seda Sayan'ın ablası Nursel Yıldız'ın eşi Coşkun Yıldız, 9 Şubat Salı akşamı bir otomobilin motosikletine çarptığı kazada ağır yaralandı.

Yıldız tedavi altına alınırken, Seda Sayan, sosyal medya hesabından "Allah'ım mucizeni versin. Melek kalpli adam. Sadece dua istiyoruz sevenlerinden" yazılı mesajı paylaştı.

Seda Sayan, ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile 2 yıl önce Ören Mahallesi'nde bir villa ile restoran alarak işletmecilik yapmaya başlamıştı.