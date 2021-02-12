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Seda Sayan'ı yıkan haber! Eniştesi için dua istedi

Ünlü şarkıcı 'ın Muğla'da yaşayan eniştesi , motosikletiyle geçirdiği kazada ağır yaralandı. Yıldız hastanede tedavi altına alınırken Sayan, sosyal medya hesabından ablası 'ın eşi Coşkun Yıldız için dua istedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.02.2021
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Seda Sayan'ı yıkan haber! Eniştesi için dua istedi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan, şarkıcı Seda Sayan'ın ablası Nursel Yıldız'ın eşi Coşkun Yıldız, 9 Şubat Salı akşamı bir otomobilin motosikletine çarptığı kazada ağır yaralandı.

Yıldız tedavi altına alınırken, Seda Sayan, sosyal medya hesabından "Allah'ım mucizeni versin. Melek kalpli adam. Sadece dua istiyoruz sevenlerinden" yazılı mesajı paylaştı.

Seda Sayan, ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile 2 yıl önce Ören Mahallesi'nde bir villa ile restoran alarak işletmecilik yapmaya başlamıştı.

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