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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Feyza Aktan’ın açıklamasının ardından Özcan Deniz'den manidar paylaşım! Oğlu Kuzey ile… Feyza Aktan’ın açıklamasının ardından Özcan Deniz'den manidar paylaşım! Oğlu Kuzey ile…
2019 yılında boşanan Feyza Aktan ve Özcan Deniz, birbirine girdi. Özcan Deniz ve abisinin kendisini tehdit ettiğini ve şiddet gördüğünü ileri süren Aktan, savcılığa suç duyurunda bulunup uzaklaştırma kararı aldırdı. Aktan'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Tek derdim oğlumun velayetinin bende kalması" açıklamasının ardından Deniz'den manidar bir paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 25.01.2021 11:52
2019 yılında anlaşmalı olarak boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, birbirine girdi. Deniz'in açtığı davanın ardından Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, eski eşi hakkında savcılığa başvurmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aktan, 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Deniz ile ağabeyi hakkında korunma talep etti ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
Deniz'in eski eşine şiddet uyguladığı ve "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" şeklinde tehdit ettiği de ileri sürüldü.
İddiaları kabul etmeyen Deniz'in ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aktan, tek derdinin oğlu Kuzey'in velayeti olduğunu söylemişti.
"EVLADIM İÇİN HUKUK MÜCADELESİ İÇİNDEYİM"
Sosyal medya hesabından bir açıklamam yapan Feyza Aktan, "Karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bu nedenle her anne gibi evladımın benden alınmaması için bir hukuk mücadelesinin içindeyim. Kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu günden sonra da asla olamaz. Bu zamana kadar sessizliği tercih etmemin nedeni evladımdı. Bu saatten sonra sessizliğimi bozmamın nedeni de yine evladım. Tek derdim, mücadelem evladımın velayetinin benden alınmamasıdır" demişti.