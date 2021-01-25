Feyza Aktan’ın açıklamasının ardından Özcan Deniz'den manidar paylaşım! Oğlu Kuzey ile…

"EVLADIM İÇİN HUKUK MÜCADELESİ İÇİNDEYİM"

Sosyal medya hesabından bir açıklamam yapan Feyza Aktan, "Karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bu nedenle her anne gibi evladımın benden alınmaması için bir hukuk mücadelesinin içindeyim. Kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu günden sonra da asla olamaz. Bu zamana kadar sessizliği tercih etmemin nedeni evladımdı. Bu saatten sonra sessizliğimi bozmamın nedeni de yine evladım. Tek derdim, mücadelem evladımın velayetinin benden alınmamasıdır" demişti.