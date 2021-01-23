23 Ocak 2021, Cumartesi
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Demet Akalın'ın acı kaybı! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü popçu ’ın dayısı hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl teyzesini kaybetmesinin ardından bu yıl da dayısını kaybeden Akalın, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.01.2021
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Demet Akalın'ın acı kaybı! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın dayısı hayatını kaybetti.

GEÇEN YIL TEYZESİNİ KAYBETMİŞTİ

Getiğimiz yıl mart ayında teyzesinin vefatı ile sarsılan Demet Akalın, bu kez dayısını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Acı haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Akalın, "Canım dayım acıların dindi..." dedi.

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