Demet Akalın'ın acı kaybı! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın dayısı hayatını kaybetti.

GEÇEN YIL TEYZESİNİ KAYBETMİŞTİ

Getiğimiz yıl mart ayında teyzesinin vefatı ile sarsılan Demet Akalın, bu kez dayısını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Acı haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Akalın, "Canım dayım acıların dindi..." dedi.