Demet Akalın'ın acı kaybı! Sosyal medyadan duyurdu
Ünlü popçu Demet Akalın’ın dayısı hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl teyzesini kaybetmesinin ardından bu yıl da dayısını kaybeden Akalın, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın dayısı hayatını kaybetti.
GEÇEN YIL TEYZESİNİ KAYBETMİŞTİ
Getiğimiz yıl mart ayında teyzesinin vefatı ile sarsılan Demet Akalın, bu kez dayısını kaybetti.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Acı haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Akalın, "Canım dayım acıların dindi..." dedi.