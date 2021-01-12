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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Demet Akalın’dan iddialara cevap: O kadar cimri değiliz Demet Akalın’dan iddialara cevap: O kadar cimri değiliz
Demet Akalın geçtiğimiz günlerde annesine hediye ettiği otomobille gündeme gelmişti. Akalın daha sonraki günlerde aynı araçla alışveriş merkezinde görüntülendiği haberleriyle çok konuşuldu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla iddialara cevap veren şarkıcı, 'O kadar cimri değiliz" notunu düştü.
Giriş Tarihi: 12.01.2021 10:02
Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde annesi Şenay Akalın'a araba hediye etmiş, fotoğrafını da "Annem güle güle gez" notuyla sosyal medyadan paylaşmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü şarkıcı, daha sonraki günlerde annesine hediye ettiği arabayı kendisi kullanıyor şeklinde magazin haberleri ile gündeme gelmişti.
İDDİALARA YANIT VERDİ
Demet Akalın hakkında çıkan haberlere, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla cevap vermekte gecikmedi.
Hem kendi arabasını hem de annesine hediye ettiği arabayı paylaşan ünlü isim, gönderisine "Bu benim, bu annemin. O kadar cimri değiliz be" notunu düştü.