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Demet Akalın’dan iddialara cevap: O kadar cimri değiliz

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde annesine hediye ettiği otomobille gündeme gelmişti. Akalın daha sonraki günlerde aynı araçla alışveriş merkezinde görüntülendiği haberleriyle çok konuşuldu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla iddialara cevap veren şarkıcı, 'O kadar cimri değiliz" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 12.01.2021 10:02
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Demet Akalın’dan iddialara cevap: O kadar cimri değiliz

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde annesi Şenay Akalın'a araba hediye etmiş, fotoğrafını da "Annem güle güle gez" notuyla sosyal medyadan paylaşmıştı.

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Demet Akalın’dan iddialara cevap: O kadar cimri değiliz

Ünlü şarkıcı, daha sonraki günlerde annesine hediye ettiği arabayı kendisi kullanıyor şeklinde magazin haberleri ile gündeme gelmişti.

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Demet Akalın’dan iddialara cevap: O kadar cimri değiliz

İDDİALARA YANIT VERDİ

Demet Akalın hakkında çıkan haberlere, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla cevap vermekte gecikmedi.

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Demet Akalın’dan iddialara cevap: O kadar cimri değiliz

Hem kendi arabasını hem de annesine hediye ettiği arabayı paylaşan ünlü isim, gönderisine "Bu benim, bu annemin. O kadar cimri değiliz be" notunu düştü.

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Demet Akalın’dan iddialara cevap: O kadar cimri değiliz

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