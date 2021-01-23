Buse Korkmaz: Fenomen dünyasında en sinsi bulduğum kişi Danla Bilic!

"DIŞ GÖRÜNÜŞÜM İLE ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİM"

İnsanları dış görünüşlerine göre değerlendirir misin?

Ben bunu yapmam galiba!

İnsanlar seni böyle değerlendirdiği zaman nasıl tepki veriyorsun? Bu tarz yorumlar illa alıyorsundur diye düşünüyorum.

Böyle olsa daha güzel olurmuş gibi bir yorum bence bir eleştiri değil. Ama bu da çok çirkin bir kız denirse eğer bu bir dış görünüş eleştirisi olur ve ben bunlardan hoşlanan bir insan değilim! Ben bir dönem çok kilo almıştım ve dış görünüşüm ile çok eleştirilmiştim. Bu psikolojiyi çok bozan bir şey o yüzden bunu bildiğim için kimseye yapmamaya çalışıyorum.

Genel olarak dış görünüşüne takıntılı mısındır?

Aslında bu bende gerçekten yok! Buraya bile pijamalarım ile makyajsız bir şekilde gayet rahat gelip otururdum!

Rahatım diyorsun yani.

Gerçekten öyle. Ben çok takıntı yapmıyorum bu tarz şeyleri.

"PASTANE AÇMAK HAYALİM"

Şu anda sosyal medyadan bir gelir elde ediyorsun ve bunun senin için bir meslek gibi olduğunu söyleyebiliriz. Peki, bundan sonraki hayatında da hep bu şekilde mi devam etmek istiyorsun yoksa başka şeyler de yapmayı düşünüyor musun ileri dönemlerde?

Bence sosyal medyanın bir sonu var. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda sonu gelecek! Benim çocukluğumdan beri bir pastane açma hayalim var. Bence hayaller hep hayal olarak kalır, onu gerçekleştirene kadar bir tık üstünde düşünürüm. O yüzden pastane hayalimi çocukluktan beri bir üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorum. İnşallah ileride bir pastaneci olacağım!

Umarım bu arzuna en yakın zamanda ulaşırsın.

Bu zamana kadar fanlarından hediye aldın mı hiç?

Hayır! Henüz hiç almadım.

Almak istiyor musun? Böyle bir talebin var mı takipçilerinden?

Doğum günüm yakın zamanda gerçekleştiği için bu sıralar çok fazla istek var o yüzden mecburen alacağım gibi duruyor. Herkes hediye kabul ediyor, ben etmiyorum diye çok linç yemeye başladım. Ben sadece bana bir şeylerin satın alınıp verilmesini istemiyorum ve bunu da hep söylüyorum. Bir şeyler bana emek verilip, öyle hazırlanıp verildiği zaman benim için manevi olarak daha değerli oluyor ve o şekilde saklamaktan hoşlanıyorum. Bu tarz hediyeleri tabi ki kabul edebilirim.

O zaman sen de bu şekilde yapmaktan hoşlanıyorsun anladığım kadarı ile.

Ben çok pahalı bir hediye almaktansa 3-4 ayımı bir hediye için vermeyi tercih ederim. Bence zaman daha pahalı.

O kadar vakit harcıyor musun? Hiç hazırladın mı üzerine o kadar vakit harcadığın bir hediye?

Henüz o kadar değerli bir insan ile tanışamadım!

Adem için öyle diyemiyor muyuz o zaman?

Ben Adem'e bu zamana kadar hiç hediye almadım ve vermedim!

Aranızda o tarz iletişimler olmadı mı yani hiç?

Biz zaten daha çok yeni sevgili olduk.

Arkadaşlık zamanınızda da mı olmadı? İnsan arkadaşlarına da hediye alabilir.

O dönemlerde de almadık. Biz galiba pek anlamıyoruz öyle şeylerden.

Umarım ilerleyen zamanlarda birbirinize hediyeler de almaya başlarsınız.

Adem bana çok güzel bir doğum günü partisi hazırlamıştı. O bana güzel bir hediye olabilir. Bir tek bu oldu zaten.

Çok güzel bir hediye. Zaten senin de dediğin gibi illa bir materyal olması gerekmiyor...

En yeni keşfin nedir?

Henüz yok galiba.

"YALNIZ KALMAKTAN ÇOK KORKUYORUM"

En büyük korkun.

Yalnız kalmaktan korkuyorum.

Bu senin için fobi gibi bir şey mi?

Fobi değil ama yanlış anlaşılmaktan ve yalnız kalmaktan çok korkuyorum.Yalnız kalmak daha güzel bir şey aslında ama benim varmak istediğim o değil, bence siz anladınız benim demek istediğimi.

Sen içsel yalnızlıktan korkuyorsun o zaman.

Evet.

Bu zamana kadar ki en kötü date anın?

Hiç olmadı.

Hepsi çok mu iyiydi?

Şöyle; başlarda iyiydi ama sonra oturduğumuz yerde garsona kötü davranmaya başladı ve ben de onu azarlayıp yanından kalktım.

Çok iyi hareket.

"DANLA BİLİC'İ SİNSİ BULUYORUM!"

Fenomen dünyasında en sinsi bulduğun kişi kim?

Danla Bilic! Ama kendisi de bunu söylediği için rahat söylüyorum bu arada Danla Bilic'i çok severim.

"YETİŞTİRME YURDUNDA YAŞADIM"

En Büyük travman.

Çocukken olmuştu, çok önemli değil bence.

Aslında çocukluktan gelen travmalar insan üzerinde daha etkili olabiliyor.

Ben 19 yaşındayım ama daha da küçükken arkadaş ortamlarını görmeye ve tanımaya çalışan biriydim. O zamanlar ben eve şu saatte girdim demek bile havalı geliyordu. Ama en geç girdiğimiz saatte akşam 7 oluyordu. Benimde aile yapım biraz farklıydı ve ben bir süre yetiştirme yurdunda kalmıştım, yaklaşık 9-0 ay kadar ve bu benim için psikolojimi çok bozan bir durum olmuştu. Orada çok arkadaş edinmiştim ve hala görüştüğüm biri var. Orada sadece küçük yaşta evlendirildikleri için devlet tarafından alınan çocuklar varken, ben sadece eve geç geldiğim için yetiştirme yurdunda yaşadım ve bu benim için bir travma oldu diyebilirim.