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Demet Akalın Bir Zamanlar Çukurova’nın o sahnesine övgüler yağdırdı

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüme Müjgan ve Züleyha'nın derede sürüklendikleri sahne damga vurdu. O sahnenin kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, Hilal Altınbilek ve Melike İpek Yalova'nın oyunculuklarına övgüler yağdırdı.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 09:16
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Demet Akalın Bir Zamanlar Çukurova’nın o sahnesine övgüler yağdırdı

Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın müdavimi olan Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizinin oyuncularına övgü yağdırdı.

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Demet Akalın Bir Zamanlar Çukurova’nın o sahnesine övgüler yağdırdı

Akalın, geçtiğimiz haftaya damga vuran Müjgan ve Züleyha'nın derede sürüklendikleri sahnenin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

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Demet Akalın Bir Zamanlar Çukurova’nın o sahnesine övgüler yağdırdı

Hilal Altınbilek ve Melike İpek Yalova'nın deredeki sahnesini paylaşan Akalın, şöyle dedi: "Ne kadar zor şartlarda çekim yapıyorlar. Aldıkları reytingi sonuna kadar hak eden bir ekip. Helal olsun."

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Demet Akalın Bir Zamanlar Çukurova’nın o sahnesine övgüler yağdırdı

Züleyha ve Müjgan'ın derede ölümle burun buruna geldiği anlar, seyirciyi geçtiğimiz hafta ekrana kilitlemişti.

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Demet Akalın Bir Zamanlar Çukurova’nın o sahnesine övgüler yağdırdı

Dizinin kamera arkası, verilen emeğin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.