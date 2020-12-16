Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Demet Akalın Bir Zamanlar Çukurova’nın o sahnesine övgüler yağdırdı Demet Akalın Bir Zamanlar Çukurova’nın o sahnesine övgüler yağdırdı
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüme Müjgan ve Züleyha'nın derede sürüklendikleri sahne damga vurdu. O sahnenin kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, Hilal Altınbilek ve Melike İpek Yalova'nın oyunculuklarına övgüler yağdırdı.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 09:16
Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın müdavimi olan Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizinin oyuncularına övgü yağdırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Akalın, geçtiğimiz haftaya damga vuran Müjgan ve Züleyha'nın derede sürüklendikleri sahnenin kamera arkası görüntülerini paylaştı.
Hilal Altınbilek ve Melike İpek Yalova'nın deredeki sahnesini paylaşan Akalın, şöyle dedi: "Ne kadar zor şartlarda çekim yapıyorlar. Aldıkları reytingi sonuna kadar hak eden bir ekip. Helal olsun."
Züleyha ve Müjgan'ın derede ölümle burun buruna geldiği anlar, seyirciyi geçtiğimiz hafta ekrana kilitlemişti.
Dizinin kamera arkası, verilen emeğin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.