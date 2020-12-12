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Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedenini açıkladı
Yakın arkadaş olan Demet Akalın ve Alişan, 6 yıl önce küsmüş ve Alişan'ın oğlu dünyaya gelene kadar konuşmamıştı. 6 yıl boyunca aynı ortamda bile yan yana gelmeyen ikili, geçtiğimiz yıl barışmıştı. Okan Kurt'un da katıldığı programda üç isim, o dönemde birbirlerine olan kırgınlıklarını ve küslüğün nedenini anlattı.
Giriş Tarihi: 12.12.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 14:53
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Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedeninin açıkladı
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Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedeninin açıkladı
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Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedeninin açıkladı
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Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedeninin açıkladı
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Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedeninin açıkladı