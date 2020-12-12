Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedenini açıkladı

Demet Akalın: Ben doğuma girerken bir kız arkadaşım daha vardı ismi önemli değil. Kayınpederime 'Alişan dayanamaz bana, gelir. Onlar gelirse aman ne olur içeri al. Bizimkisi bir delilik yapar' dedim. Gözlerimi açtım, insan görmek istiyor. Genç yaşlarımız hep beraber geçti. Hayaller, çocuğun olması... Bu çok önemli bir olay.

