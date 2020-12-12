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Haberler Galeri Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedenini açıkladı

Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedenini açıkladı

Yakın arkadaş olan Demet Akalın ve Alişan, 6 yıl önce küsmüş ve Alişan'ın oğlu dünyaya gelene kadar konuşmamıştı. 6 yıl boyunca aynı ortamda bile yan yana gelmeyen ikili, geçtiğimiz yıl barışmıştı. Okan Kurt'un da katıldığı programda üç isim, o dönemde birbirlerine olan kırgınlıklarını ve küslüğün nedenini anlattı.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 14:53
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Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedeninin açıkladı
Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedeninin açıkladı

Sanat camiasının ayrılmaz ikilisi Demet Akalın ve Alişan, Uçankuş TV'de Lerzan Mutlu'nun sunduğu "Lerzan'la Çok Mutlu" programına katıldı.

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Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedeninin açıkladı
Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedeninin açıkladı

İkili, 6 yıl süren küslüğün perde arkasını canlı yayında anlattı.

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Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedeninin açıkladı
Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedeninin açıkladı

İşte canlı yayında yaptıkları açıklamalar;

Okan Kurt: Altı sene neden boşa gitti biliyor musun? Çevrelerimizin yüzünden, bu kadar. Hira'nın doğumunda hastaneye kaç tane aramızın açık olduğu insan geldi, biz yine de içeri aldık.

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Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedeninin açıkladı
Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedeninin açıkladı

Alişan: Neden kavga ettiğimizi bilmiyoruz, zaten ortada kavga yok. Saçma sapan bir olay yüzünden küstük.

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Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedeninin açıkladı
Alişan ve Demet Akalın 6 yıllık küslüğün nedeninin açıkladı

Demet Akalın: Ben doğuma girerken bir kız arkadaşım daha vardı ismi önemli değil. Kayınpederime 'Alişan dayanamaz bana, gelir. Onlar gelirse aman ne olur içeri al. Bizimkisi bir delilik yapar' dedim. Gözlerimi açtım, insan görmek istiyor. Genç yaşlarımız hep beraber geçti. Hayaller, çocuğun olması... Bu çok önemli bir olay.