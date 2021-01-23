ABD’li ünlü sunucu Larry King hayatını kaybetti

LARY KING KİMDİR?

19 Kasım 1933'te Brooklyn'de dünyaya gelen ve 60 yılı aşkın bir kariyeri bulunan Larry King, 1970'lerde "The Larry King Show" isimli radyo programıyla ünlenmişti. 1985-2010 arasında CNN'de, siyasetçilerden sporculara uzanan geniş bir yelpazedeki konukları ağırladığı "Larry King Live" programını hazırlayıp sunmuştu. King bu süreçte aldığı ABD'de en yüksek reyting ve ücret alan kablolu televizyon sunucusu haline gelmiş, USA Today gazetesinde de 20 yıldan uzun süre köşe yazıları kaleme almıştı. King, Rusya devletini uluslararası televizyon kanalı Russia Today'de de "Larry King Now" isimli bir program yapmıştı.