ABD’li ünlü sunucu Larry King hayatını kaybetti
25 yıl boyunca yaptığı Larry King Live adlı televizyon programıyla tanınan ünlü sunucu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan King’in ölüm haberi, resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.
ABD'nin ünlü televizyonu CNN'de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı (Larry King Live) televizyon programıyla tanınan ünlü televizyoncu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. Açıklama, Larry King'in resmi Twitter hesabından yapıldı.
Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde tedavi gören King, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.
87 yaşındaki King, 2017'de akciğer kanserini yenmiş, 1987'de kalp krizi yaşamış, 2019'da da felç geçirmişti. King, 2020'de ise 5 çocuğundan ikisini kaybetmişti.
LARY KING KİMDİR?
19 Kasım 1933'te Brooklyn'de dünyaya gelen ve 60 yılı aşkın bir kariyeri bulunan Larry King, 1970'lerde "The Larry King Show" isimli radyo programıyla ünlenmişti. 1985-2010 arasında CNN'de, siyasetçilerden sporculara uzanan geniş bir yelpazedeki konukları ağırladığı "Larry King Live" programını hazırlayıp sunmuştu. King bu süreçte aldığı ABD'de en yüksek reyting ve ücret alan kablolu televizyon sunucusu haline gelmiş, USA Today gazetesinde de 20 yıldan uzun süre köşe yazıları kaleme almıştı. King, Rusya devletini uluslararası televizyon kanalı Russia Today'de de "Larry King Now" isimli bir program yapmıştı.