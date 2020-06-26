26 Haziran 2020, Cuma
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Saba Tümer karantina sonrası detoks kampına girdi

sürecini evinde geçiren , normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte soluğu 'da aldı. ile birlikte detoks kampına giden Tümer, son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

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Giriş Tarihi: 26.06.2020
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KARANTİNA SONRASI DETOKS KAMPINA GİRDİ

sürecinde evden çıkmayan ve bu süreçte sosyal medya hesabından canlı yayınlar yapan , kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte soluğu 'da aldı. ile detoks kampına giden Tümer tatilden bol bol fotoğraf ve video paylaştı.

Son olarak denizde yüzerken çekilmiş anlarını paylaşan Tümer, İrem Derici'yi de yoruma ekleyerek "Acemi balığa klip çektim" yorumunu düştü. Derici ise bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. "Sizin sinirleriniz iyice gevşedi açlıktan, ölüyorum haha" yazdı.

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