Saba Tümer karantina sonrası detoks kampına girdi
Karantina sürecini evinde geçiren Saba Tümer, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Mert Vidinli ile birlikte detoks kampına giden Tümer, son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.
Karantina sürecinde evden çıkmayan ve bu süreçte sosyal medya hesabından canlı yayınlar yapan Saba Tümer, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Mert Vidinli ile detoks kampına giden Tümer tatilden bol bol fotoğraf ve video paylaştı.
Son olarak denizde yüzerken çekilmiş anlarını paylaşan Tümer, İrem Derici'yi de yoruma ekleyerek "Acemi balığa klip çektim" yorumunu düştü. Derici ise bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. "Sizin sinirleriniz iyice gevşedi açlıktan, ölüyorum haha" yazdı.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Alişan’ın aracı neden takla attı? 'Aracın aksı kırıldı' demişti
- Farah Zeynep Abdullah kimdir?
- Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
- Dayakçı İsmail Küçükkaya durmuyor! Şimdi de baskı ve tehdit...
- Kuruluş Osman sezon finaliyle ekranlara damga vurdu!
- Esra Erol 25 Haziran Perşembe tek parça izle
- Kuruluş Osman’ın yapımcısından veda paylaşımı
- Alişan’ın yaptığı kazanın raporu çıktı! Hız limitini aşmış
- 25 Haziran Survivor araba ödülünü kim kazandı?
- SKODA KODİAQ kaç para?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cuma mesajları 2020: Anlamlı ve kısa resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!
- Diyanet takvimi: 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?
- TOKİ Kars 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kars Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: Konya'da korkutan deprem! Kandilli 25 Haziran son depremler
- Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? 2020'de hangi oyunlar indirimli olacak?
- Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor 2020 final ne zaman? Survivor finali nerede, İstanbul'da mı yapılacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?