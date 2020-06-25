25 Haziran Survivor araba ödülünü kim kazandı? Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Survivor 2020'de heyecan fırtınası devam ediyor. Final haftasının yaklaşması nedeniyle ödüllerin kalitesi artmaya başladı. "Annene sor öğren" formatı üzerinden oynanacak oyunda yarışmacıların verdiği cevaplar eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Skoda KODİAQ markalı araba ödülünü kimin kazandığı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 25 Haziran Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor araba oyununu hangi yarışmacı kazandı? Merak edilen detaylar haberimizde...

SURVİVOR 25 HAZİRAN ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yarışmasında bu yıl ikinci kez araba ödüllü bir yarışma olacak. Programın ortalarında verilen iki araba ödülünü Mert ve Elif kazanmıştı. Yeni araba ödülü için bu kez Survivor'ın klasikleşmiş oyunlarından biri oynandı.

Yarışmacılar annelerinin kendileri hakkında sorulan sorulara verdikleri yanıtları bilmeye çalıştılar. Oldukça eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı bölümde en fazla doğru yanıtı veren isim araba ödülünün sahibi oldu. Elif, Sercan, Cemal Can, Nisa, Berkan, Yasin ve Barış'ın yarıştığı ödülde bazı yarışmacılar verdikleri yanıtlarla herkesi güldürdü.

En fazla doğru yanıtı vererek arabanın sahibi olan yarışmacı belli olduğu anda içeriğimizde olacak.

SURVİVOR 2020 YENİ TAKIMLAR

Survivor son bölümünde mücadelesi verilen kaptanlık oyunu ardından yanıtını buldu. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de Mavi takım kaptanı olan Cemal Can ve Kırmızı takım kaptanı olan Sercan Yıldırım, haftanın yeni takımlarını oluşturdu.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

1- Cemal Can

2- Berkan

3- Nisa

4- Barış

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

1- Sercan

2- Elif

3- Yasin

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yeni takımların ilk ödül oyunu sahneye geldi. Kıyasıya yapılan mücadelede yarışı kazanan 10'a 9 Kırmızı takım oldu.