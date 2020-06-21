İsmail o televizyon programından sonra gazeteci olarak bitmişti, şimdi de özel hayatıyla insan olarak bitme sürecinde...Otel odasında siyasi halvette basılınca,yoksade uzun uzun tartışıldı.Ne programdı o öyle... Hatırlayacaksınız...Hatta programın sonunda İsmail taraflaradiye bir soru cümlesi yöneltip Türk diline de yepyeni bir boyut katmıştı!We didn't like youat all, İsmail.Önce bir sessizlik oldu. Binali Bey şaşırdı, Ekrem Bey bile şaşırdı.Program Türkçe yayınlandığına göre İsmail de sorusunugereğini duydu vediye düzeltti.

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İmamoğlu'nu beğenmiş olan da şimdi gitsin Haliç'e baksın.İmamoğlu seyircinin gözüne pekgörünmüştü... Levhalar, tabelalar hazırlamış,her soruya hemen çantasından çıkarıveriyor... Hazırlıklı adam!Sorular önceden belliyse ve biliniyorsa kör dedem de hazırlıklı görünürdü.Buna karşılık Binali Bey'inyanlış anlaşıldı.yorumları bile yapıldı.Acaba AK Parti daha genç vebir aday çıkarsaydı...Kazanabilir miydi? Bu da hep tartışılacaktır.Hani, 1994 yılında Zülfü Livaneli ile İlhan KesiciSHP ile DYP ortak bir aday üzerinde anlaşabilselerdi Tayyip Erdoğan kazanabilir miydi, sorusu gibi.O sıralarlafı da kavramı da henüz icat edilmemişti.

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Ama bu bir seçim yarışıydı, edepsizlik yarışı değildi ki...Acaba tartışma programıolan bir adama emanet edilseydi, oadam dürüst davransaydı...Sanmam. Çünkü CHP ile gene bir siyasi halvet içine girmiş olan HDP, eğer o parti aday niyetine zebra çıkarsa oylarını ona yağdıracaktı.derler.İyi oldu. Beş yılı çöpe gitti ama İstanbullu Hanya'yı Konya'yı gördü.Bu kafada oy vermeye devam ederse Recep İvedik gibi Kenya'yı da görür.Gazetelerden...Erdem Demirtaş, vatandaş