Çağatay Ulusoy yaptığı şovla Duygu Sarışın’ın kalbini bir kez daha çaldı
İki yıldır aşk yaşayan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın karantina sürecini de birlikte geçirmeye başladı. Çağatay Ulusoy, mutfakta yaptığı şovla sevgilisi Duygu Sarışın’ın kalbini bir kez daha çaldı. 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu, karantinada özellikle et yemeklerinde marifetini konuşturdu. Sarışın, ‘Çağatay mutfakta iyidir’ diyerek aşkını övdü.
İki yıldır aşk yaşayan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, karantinayı yakışıklı oyuncunun Zekeriyaköy'deki villasında geçiriyor. Evden çıkmayan çift, misafir dahi kabul etmiyor.
Önceki gün Nişantaşı'ndaki diş hekimine giden Sarışın, "Karantina güzel geçiyor. Kendi çapımda senaryo yazıyorum, küçük mozaikler yapıyorum" dedi.
Duygu Sarışın, sevgilisinin de mutfakta marifetli olduğunu anlattı. "Çağatay, mutfakta iyidir" diyen güzel oyuncu özel hayatıyla ilgili fazla yorum yapmadı. Et yemeklerini çok seven yakışıklı oyuncunun, karantinada aşçılıkta kendisini ilerlettiği öğrenildi. Çağatay Ulusoy, aşkına et yemekleri yapıp Sarışın'ın kalbini bir kez daha fethetti.
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