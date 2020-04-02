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Kuruluş Osman yine zirvede!

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Giriş Tarihi: 02.04.2020
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KURULUŞ OSMAN YİNE ZİRVEDE!

Atv’nin rekortmen dizisi bu hafta da zirveyi kimseye bırakmadı. Dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına bağlayan dizi, hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vurdu. Yapım, proje tasarım ve senaryosu 'a ait olan başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın sekizinci bölümü yine 100 program arasında birinci oldu.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen , bu hafta da zirveyi kimseye bırakmadı. Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen 17.bölümü seyirciyi ekrana kilitlerken, reyting listesinde rakiplerine fark attı.

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de % 17,16 izlenme oranı ve % 30,66 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizi, AB kategorisinde %13,92 izlenme oranı ve %26,69 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %15,93 izlenme oranı ve %28,37 izlenme payı elde ederek günün en çok izlenen dizisi oldu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

#YeniBirNizam etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi gören Kuruluş Osman, yoğun gündeme rağmen Twitter Trending Topics listesinde Türkiye'de gece boyu ikinci, dünyada ise beşinci sırada yer aldı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu 'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın yeni bölümü Tüm Kişiler kategorisinde birinci sırada yer alırken, dizi zirve yolculuğunu izlenme oranlarını da artırarak sürdürmeye devam ediyor.

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