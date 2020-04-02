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Serdar Ortaç’ın sözlerine Demet Akalın’dan sert çıkış

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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SERDAR ORTAÇ’IN SÖZLERİNE DEMET AKALIN’DAN SERT ÇIKIŞ

Coronavirüsün Türkiye’yi etkisi altına almasının ardından sosyal mesafeyi korumak adına ünlü isimler de kendilerini eve kapadılar. , Instagram sayfasında her daim lüks yaşamalarıyla konuşulan ancak şu sıralar evden dışarı çıkamayan isimlere gönderme yaptı. Ortaç’ın yaptığı göndermeye ’dan sert cevap geldi.

, son olarak sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.

Ortaç, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi daha çok ayakkabın olsa daha çok çantan binlerce ceketin harcayamayacak kadar çok paran olsa nereye gideceksin, nerede giyeceksin. Artık sende herkes gibisin..."

Lüks yaşamıyla ve pahalı sahne kostümüyle adından söz ettiren 'dan Ortaç'ın sözlerine yanıt gecikmedi.

Akalın "Kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi? Ne saçma bu konuşmalar! Yok evleri, yok büyük çanta! Herkes bütçesine göre ev alır ortada! Ama olur mu şimdi tam zamanı demagoji yapmanın... Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu... Boş yapmayın" dedi.

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