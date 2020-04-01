Kuruluş Osman 17. bölüm izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle - ATV

Kuruluş Osman 17. yeni bölüm tek parça izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 17. bölüm tek parça izle! Her Çarşamba akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman’da bu hafta; Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? İşte, Kuruluş Osman 17. bölüm tek parça izleme ekranı!

Kuruluş Osman 17. bölüm tek parça izle! ATV'nin merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman 17. bölüm tek parça tek parça izle! Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziseverler, "Kuruluş Osman tek parça izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sözleriyle link aramaya başladı. Kuruluş Osman 17. bölüm tek parça izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz…

KURULUŞ OSMAN 17. YENİ BÖLÜMÜNDE BU HAFTA

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

KURULUŞ OSMAN 17. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR...

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?