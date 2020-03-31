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Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer! Hazal Adıyaman Bizans prensesini canlandıracak

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna bir transfer daha gerçekleşti. Çarşamba akşamları reyting yarışında zirveyi kimseye bırakmayan ve kadrosunda birçok başarılı oyuncuya yer veren Kuruluş Osman dizisine Bizans Prensesi Adelfa rolüyle genç oyuncu Hazal Adıyaman dahil olacak. Moğol komuanı Geyhatu ile evlendirilmek üzere Konya'ya gönderilecek olan Adelfa rolüyle dizide dengeleri değiştirecek olan Hazal Adıyaman, internette en çok aranan isim oldu. Peki Hazal Adıyaman kimidir? Hazal Adıyaman nereli ve boyu kaç? İşte Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı Hazal Adıyaman hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 12:31
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Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer! Hazal Adıyaman Bizans prensesini canlandıracak

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna bir transfer daha gerçekleşti.

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Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer! Hazal Adıyaman Bizans prensesini canlandıracak

Proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği "Kuruluş Osman"ın kadrosuna Hazal Adıyaman dahil oldu.

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Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer! Hazal Adıyaman Bizans prensesini canlandıracak

Genç ve yetenekli oyuncu Hazal Adıyaman, Kuruluş Osman'ın 17'nci bölümünde "Bizans Prensesi Adelfa" karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Bizans-Moğol ittifakının bir nişanesi olarak Moğol komutanı Geyhatu ile evlendirilmek üzere Konstantiniyye'den Konya'ya gönderilen Prenses Adelfa, uç topraklarında dengelerin bir kez daha alt üst olmasına neden olacak. Peki Hazal Adıyaman kimidir? Hazal Adıyaman nereli ve boyu kaç? İşte Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı Hazal Adıyaman hakkında merak edilenler…

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Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer! Hazal Adıyaman Bizans prensesini canlandıracak

HAZAL ADIYAMAN KİMDİR?

Hazal Adıyaman, 22 Kasım 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Hazal Adıyaman kameralar karşısına ilk kez 2013 yılında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile geçmiştir.

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Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer! Hazal Adıyaman Bizans prensesini canlandıracak

Kalbimdeki Deniz, Bir Yusuf Masalı, Aşkın Bedeli, Hanım Köylü ve Bizim Hikaye dizilerinde rol alan Hazal Adıyaman, 53 kilo ve Yay burcudur.