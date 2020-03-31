Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer! Hazal Adıyaman Bizans prensesini canlandıracak

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna bir transfer daha gerçekleşti. Çarşamba akşamları reyting yarışında zirveyi kimseye bırakmayan ve kadrosunda birçok başarılı oyuncuya yer veren Kuruluş Osman dizisine Bizans Prensesi Adelfa rolüyle genç oyuncu Hazal Adıyaman dahil olacak. Moğol komuanı Geyhatu ile evlendirilmek üzere Konya'ya gönderilecek olan Adelfa rolüyle dizide dengeleri değiştirecek olan Hazal Adıyaman, internette en çok aranan isim oldu. Peki Hazal Adıyaman kimidir? Hazal Adıyaman nereli ve boyu kaç? İşte Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı Hazal Adıyaman hakkında merak edilenler...