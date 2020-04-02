Özge Özpirinçci'den doğum günü için anlamlı istek

Koronavirüs nedeniyle evde kendisini karantinaya alan Özge Özpirinçci, doğum günü için takipçilerinden istekte bulundu. Özge Özpirinçci, yaş gününde hediye yerine bağışta bulunulmasını istedi.

Özge Özpirinçci, yaş gününde hediye yerine bağışta bulunulmasını istedi.

Özpirinçci, paylaştığı çocukluk fotoğrafının altına şu çağrıyı yaptı:

"Evde kaldığımız bu zamanlarda kutlama olamayacağı için doğum günümü Tohum Otizm Vakfı'na bağışlıyorum! Lütfen profilimdeki linke tıklayın ve bağışlarınızı gerçekleştirin."