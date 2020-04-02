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Özge Özpirinçci'den doğum günü için anlamlı istek

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Giriş Tarihi: 02.04.2020
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DOĞUM GÜNÜ İÇİN ANLAMLI İSTEK

Koronavirüs nedeniyle evde kendisini karantinaya alan , için takipçilerinden istekte bulundu. Özge Özpirinçci, yaş gününde hediye yerine bağışta bulunulmasını istedi.

, yaş gününde hediye yerine bağışta bulunulmasını istedi.

Özpirinçci, paylaştığı çocukluk fotoğrafının altına şu çağrıyı yaptı:

"Evde kaldığımız bu zamanlarda kutlama olamayacağı için doğum günümü Tohum Otizm Vakfı'na bağışlıyorum! Lütfen profilimdeki linke tıklayın ve bağışlarınızı gerçekleştirin."

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