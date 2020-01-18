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Rahşan Ecevit'in vasiyeti dikkat çekti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.01.2020
RAHŞAN ECEVİT'İN VASİYETİ DİKKAT ÇEKTİ

tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti. Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi 97 yaşındaki Rahşan Ecevit'in vasiyeti dikkat çekti. İşte Rahan Ecevit'in vasiyeti.

, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ecevit'in ölüm haberinin ardından GATA'ya adeta akın oldu. Tüm siyasi partilerden Rahşan Ecevit için taziye mesajları paylaşıldı.

Rahşan Ecevit'in cenaze programı henüz belli değil. Cenaze programının yarın açıklanacağı öğrenildi.

RAHŞAN ECEVİT'İN VASİYETİ

Öte yandan, Rahşan Ecevit yıllar önce vasiyetini açıklamış ve Bülent Ecevit'in yanına defnedilmek istediğini ifade etmişti.

Rahşan Ecevit vefat etti RAHŞAN ECEVİT VEFAT ETTİ
Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit'in yıllar önceki fotoğafları RAHŞAN ECEVİT VE BÜLENT ECEVİT'İN YILLAR ÖNCEKİ FOTOĞAFLARI
Siyasilerden Rahşan Ecevit mesajları SİYASİLERDEN RAHŞAN ECEVİT MESAJLARI
Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi! RAHŞAN ECEVİT KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİ? RAHŞAN ECEVİT HAYATI VE ÖLÜM SEBEBİ!

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