Rahşan Ecevit'in vasiyeti dikkat çekti
Giriş Tarihi: 18.01.2020
Rahşan Ecevit tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti. Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi 97 yaşındaki Rahşan Ecevit'in vasiyeti dikkat çekti. İşte Rahan Ecevit'in vasiyeti.
Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ecevit'in ölüm haberinin ardından GATA'ya adeta akın oldu. Tüm siyasi partilerden Rahşan Ecevit için taziye mesajları paylaşıldı.
Rahşan Ecevit'in cenaze programı henüz belli değil. Cenaze programının yarın açıklanacağı öğrenildi.
RAHŞAN ECEVİT'İN VASİYETİ
Öte yandan, Rahşan Ecevit yıllar önce vasiyetini açıklamış ve Bülent Ecevit'in yanına defnedilmek istediğini ifade etmişti.
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