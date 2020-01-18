Siyasilerden Rahşan Ecevit mesajları
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) bir süredir tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesinin ardından siyaset dünyasından taziye mesajları paylaşmaya başladı.
Rahşan Ecevit'in 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmesinin ardından siyaset dünyasından taziye mesajları paylaşmaya başladı.
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
Bakan Çavuşoğlu, ''Merhum Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'in kıymetli eşi Rahşan Ecevit Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum.'' ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA
Bakan Koca, "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim." dedi.
DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL
Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
"Demokratik Sol Parti'nin kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit bir süredir tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etmiştir. Türk siyasetine büyük hizmetleri olan eski başbakanlarımızdan ve Demokratik Sol Parti'nin Onursal Genel Başkanı Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum."
TBMM BAŞKANI ŞENTOP
TBMM Başkanı Şentop: Vefat eden, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
KKTC BAŞBAKANI TATAR'DAN RAHŞAN ECEVİT İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başbakan Tatar, mesajında, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit'in muhterem eşleri Rahşan Ecevit'in ölümünü üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine , ailesine başsağlığı diliyorum."
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın Başbakanı, Karaoğlan rahmetli Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in ölümünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.
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