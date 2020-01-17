Rahşan Ecevit vefat etti
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) bir süredir tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti.
26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı.
Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.10'da yaşamını yitirdi.
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