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Rahşan Ecevit vefat etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
RAHŞAN ECEVİT VEFAT ETTİ

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) bir süredir tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu , akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu , 97 yaşında hayatını kaybetti.

26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı.

Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.10'da yaşamını yitirdi.

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti RAHŞAN ECEVİT HAYATINI KAYBETTİ

Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi! RAHŞAN ECEVİT KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİ? RAHŞAN ECEVİT HAYATI VE ÖLÜM SEBEBİ!

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