Hürrem Sultan rolüyle dünyanın tanıdığı Meryem Uzerli’ye uluslararası ödül geldi. Uzerli, Dominik’teki Cana Dorado Film Festivali’nde ‘Yılın Aktrisi’ ödülünü aldı. Uzerli, gece boyu dünyaca ünlü aktör Fernando Colunga’nın yakın markajındaydı.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Meryem Uzerli, önceki gün büyük bir gurur yaşadı. Hürrem Sultan'ı canlandırdığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle şöhreti tüm dünyaya yayılan Uzerli, Dominik'teki Cana Dorado Film Festivali'nde boy gösterdi. Meryem Uzerli, dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği gecede "Yılın Aktrisi" ödülü aldı.

Festivalde büyük ilgi gören Meryem Uzerli, İsrail'in Paris Hilton'u olarak tanınan Hofit Golan ve dünyaca ünlü Rus model Viktoriya Bonya ile kırmızı halıda poz verdi.

Gecenin en ilgi çeken anlarından biri de kadınların gözdesi olan dünyaca ünlü Meksikalı aktör Fernando Colunga'nın Uzerli'ye gösterdiği ilgiydi. Colunga, gece boyu güzel oyuncunun yanından ayrılmadı