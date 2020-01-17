‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ bugün vizyona giriyor
Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını üstlendiği, büyük merakla beklenen ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmi bugün vizyona giriyor. Türkiye’nin yanı sıra 40 ülkede daha gösterime girecek olan film görkemli tarihimizi anlatacak.
Yapımcılığını 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' projeleri ile büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği sezonun en iddialı yerli filmi 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', bugün seyirciyle buluşacak. Merakla beklenen filmin vizyona girmesi, büyük ses getirdi.
Hollywood prodüksiyonlarını kıskandıracak olan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', Türkiye'nin hemen ardından ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, İtalya ve Hindistan gibi 40'tan fazla ülkede gösterime girecek. Film, dünyaya görkemli tarihimizi anlatacak.
Film, Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının zulme dur diyebilmek için Sırbistan kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi konu alıyor...
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