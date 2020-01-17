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‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ bugün vizyona giriyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.01.2020
BÜYÜK GÜN GELDİ! BUGÜN VİZYONA GİRİYOR

’ın yapımcılığını üstlendiği, büyük merakla beklenen ‘’ filmi bugün vizyona giriyor. Türkiye’nin yanı sıra 40 ülkede daha gösterime girecek olan film görkemli tarihimizi anlatacak.

Yapımcılığını '' ve 'Kuruluş Osman' projeleri ile büyük başarı kazanan 'ın üstlendiği sezonun en iddialı yerli filmi '', bugün seyirciyle buluşacak. Merakla beklenen filmin vizyona girmesi, büyük ses getirdi.

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Hollywood prodüksiyonlarını kıskandıracak olan ': Adaletin Kılıcı', Türkiye'nin hemen ardından ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, İtalya ve Hindistan gibi 40'tan fazla ülkede gösterime girecek. Film, dünyaya görkemli tarihimizi anlatacak.

Film, 'in akıncılarının zulme dur diyebilmek için Sırbistan kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi konu alıyor...

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