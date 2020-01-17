17 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi!

Türk siyasi hayatına damga vuran isimlerden birisi olan Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşında, nereli? Rahşan Ecevit'in hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. DSP'nin kurucusu ve Eski Genel Başkanı olan Rahşan Ecevit aynı zamanda yazarlığı da biliniyordu. Türk siyasetindeki birçok önemli olayda imzası olan Rahşan Ecevit'in ünlü affı da kamuoyunda yakından hatırlanmaktadır. Peki, Rahşan Ecevit kimdir? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 17.01.2020 22:48 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 23:38
  • 1
  • 36
Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi!

Rahşan Ecevit kimdir? Türk siyasetinin geçmişine damga vuran isimlerden birisi olan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Rahşan Ecevit hayatı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanı olan Rahşan Ecevit, eşi Bülent Ecevit'in siyasi yasaklı olduğu dönemde partisinin yükünü üstlenmiştir.

  • 2
  • 36
Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi!

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral); (d. 1923, Bursa), Türk ressam, yazar ve siyasetçi.

  • 3
  • 36
Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi!

Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946'da Bülent Ecevit ile evlendi. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur.

  • 4
  • 36
Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi!

Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur. DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

  • 5
  • 36
Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi!

Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır. Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti.