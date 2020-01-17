Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi!

Türk siyasi hayatına damga vuran isimlerden birisi olan Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşında, nereli? Rahşan Ecevit'in hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. DSP'nin kurucusu ve Eski Genel Başkanı olan Rahşan Ecevit aynı zamanda yazarlığı da biliniyordu. Türk siyasetindeki birçok önemli olayda imzası olan Rahşan Ecevit'in ünlü affı da kamuoyunda yakından hatırlanmaktadır. Peki, Rahşan Ecevit kimdir? İşte yanıtı…