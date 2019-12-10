10 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölümde neler yaşandı?

10 Aralık Masterchef eleme adayları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Masterchef son bölümde yarışmacılar en iyi yemeği yapmak için kıyasıya bir rekabete girdi. Masterchef’te dün akşam oynanan ödül oyununun ardından bu akşam da eleme oyunu heyecanı yaşandı. Güzide, Rıfat ve Alican eleme potasında bıldırcın dolması yaparak hünerlerini sergiledi. İşte, 10 Aralık Masterchef eleme adayları!

Masterchef eleme adayları yarışmayı takip edenler tarafından sorgulanıyor. 10 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? 10 Aralık Masterchef'te eleme potasına çıkan bir isim belli oldu. Yarışmada bu akşam Güzide, Rıfat ve Alican kaybettikleri yarışmanın ardından bıldırcın dolması yaptı. Yarışmacılar en iyi yapıp, şeflerden en iyi puanları alarak eleme adayı olarak çıkmamak için ter döktü. Peki, 10 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? İşte yanıtı!

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMDİR? (10 ARALIK)

Haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandıktan sonra haberimizden öğrenebilirsiniz.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA!

Masterchef'te ilk dokunulmazlık oyununu 'yaratıcılıkta' fark atan kırmızı takım oldu. Mavi takım lezzette çok iyi olmasına rağmen, sunumda kaybetti. Cemre'nin kaptanlığındaki Alican ve Rıfat böylece ilk eleme adayının belirleneceği oyuna geçtiler.

Güzide, Rıfat ve Alican'ın önüne eleme yarışında bıldırcın dolması geldi. Bu 3 isimden sadece Güzide bu yemeği daha önce yapmış olduğunu söyledi.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te ödül oyununda önce takım kaptanlarının belirlendiği mücadele vardı. MasterChef Türkiye'nin yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık yarışında yağlama yaptı. Şeflerin tadımı sonrası en iyi yemeği yaparak mavi takımın kaptanı olan isim bu hafta Güzide oldu. Güzide rakip takıma ise Ekin'i seçti.

MasterChef Türkiye 63. bölümde ödül oyunu sürpriz bir kuralla başladı.

Somer Şef, yarışmacıların, kendilerine verilen tezgah alanlarının dışına çıkamayacaklarını ve sadece o alan dışında çalışmaları halinde saf dışı kalacaklarını anlatmasının ardından yarışmacılar olan bitene anlam veremedi.

Ancak olayın detayı, ilerleyen dakikalarda ortaya çıktı. Somer Şef, istenilen yemeklerin tamamlanmasının ardından, kırmızı ve mavi takım yarışmacıların tezgahın diğer alanına geçerek diğer yemekleri yapmalarını istedi.

Somer Şef yarışmacıların uyması gerek yeni kuralı anlattıktan sonra yarışmacılar ödül oyununda mutfakta ekmek içinde kış çorbası yapmak için mücadele etti. 5 bin TL değerindeki hediye çekini alarak ödül oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu.