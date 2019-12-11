Kuruluş Osman 4. yeni bölüm canlı izle! - ATV
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 4. bölüm izle! Kuruluş Osman 4. bölüm canlı izleme yolları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Dizide bu hafta; Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başaracak. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? İşte, Kuruluş Osman 4. bölüm izleme ekranı!
Kuruluş Osman 4. bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 4. bölüm canlı izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da bu hafta; Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacak? İşte, Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 4. bölüm izleme sayfası…
KURULUŞ OSMAN 4. BÖLÜM İZLE!
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA!
Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?
KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA
Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi. Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti.
Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı. Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü. Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise Edebalı'ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı, Edebalı'ya götürmüştü. Acaba Edebalı, Osman'a neler anlatacak? Kızı kaçırılan Dündar ve bu olayların sorumlusu olarak Osman'ı gören Zöhre ile Batur nasıl bir plan yapacaklar? Sofia ve Helen'in peşine düşen Kalanoz'u bekleyen büyük sürpriz ne?
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