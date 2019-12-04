Fox'un hırsızlığı ortaya çıktı, sosyal medya yıkıldı! #HırsızFOX
Fox TV'nin hırsızlığı ve yaptığının ortaya çıkmasıyla rüşvet teklifi ortaya çıktı. Yalan haberleriyle Türkiye gündemini değiştirmeye, vatandaşları manipüle etmeye çalışmasıyla bilinen Fox TV'nin hırsızlığı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Twitter'da #HırsızFOX hashtag'ine on binlerce yorum yapıldı.
Giriş Tarihi: 04.12.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 13:53
Fox TV'de yayınlanan 'Sofrada' programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğunu iddia ederek, bu emek ve fikir hırsızlığına karşı Fox TV'ye dava açtı. İki programın birbirinin aynısı olduğunu söyleyen Ilıcalı; programların içerik, teknik, akış gibi unsurlarının incelenmesi için Işık Üniversitesi'ne başvurdu. İki yarışma detaylı şekilde incelendi; benzer ve farklı yanları tespit edildi.
Detaylarına GÜNAYDIN'ın ulaştığı bilişkişi raporu; Ilıcalı'nın haklı olduğunu ortaya koydu. Analizin sonucuna göre;
'Yemekteyiz' ile 'Sofrada' biçim ve içerik, mekan seçimi, kamera kullanımı, dışses katkısı gibi teknik özellikler bakımından aynı.
Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programının formatının, Fox TV tarafından çalındığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Işık Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, Ilıcalı'yı haklı çıkardı. O rapora ulaşan GÜNAYDIN, ardından davacı Acun Ilıcalı'yı aradı. İşte Ilıcalı'dan zehir zemberek açıklamalar:
"SONUNA KADAR GİDERİM"
"BELGE,
Fox TV'nin formatımızı çaldığını ispatlamış oldu. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV avukatları, avukatım Hakan Öncel'le üç kez görüştü. En son görüşmede avukatıma para teklif ettiler, biz kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan hiç farkı yok." "MALIMI ÇAL AMA FIKRIMI ÇALMA"
Haklılığı ispatlanan Ilıcalı konu hakkında şunları söyledi: "Fox TV'nin formatta çalıntı yaptığı belgelenmiş oldu. Biz yüzbinlerce dolar ödeyerek programın formatını ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için. Fakat Fox TV bizim programın aynısını yayınlıyor. Bununla ilgili yetkililerle de görüştüm, uyardım onları. Bilirkişi raporu da aynen bunları söylüyor. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV'nin avukatları benim avukatıma para teklifinde bulundu, kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan farkı yok. Hatta malımı çal, fikrimi çalma."