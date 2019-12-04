Fox'un hırsızlığı ortaya çıktı, sosyal medya yıkıldı! #HırsızFOX

"MALIMI ÇAL AMA FIKRIMI ÇALMA"

Haklılığı ispatlanan Ilıcalı konu hakkında şunları söyledi: "Fox TV'nin formatta çalıntı yaptığı belgelenmiş oldu. Biz yüzbinlerce dolar ödeyerek programın formatını ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için. Fakat Fox TV bizim programın aynısını yayınlıyor. Bununla ilgili yetkililerle de görüştüm, uyardım onları. Bilirkişi raporu da aynen bunları söylüyor. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV'nin avukatları benim avukatıma para teklifinde bulundu, kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan farkı yok. Hatta malımı çal, fikrimi çalma."