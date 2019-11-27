Kuruluş Osman izle! Kuruluş Osman 2. bölüm canlı izle! - ATV

Kuruluş Osman 2. bölüm izle! ATV’nin ilk bölümü büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman 2. bölüm canlı izle! Diriliş Ertuğrul’un devamı olan dizinin ilk bölümü izleyicilerden tam not almıştı. Kuruluş Osman’da bu hafta; Aybars’ın katillerinin peşine düşen Osman Bey kaledeki ihanet şebekesinin varlığını öğrenecek. Osman Bey’in güvendiği tek kişi de hayatını kaybedecek. Sofia ve Kalanoz Osman Bey’in peşine düşerken, Osman rahibelerin kim olduğunu öğrenecek mi? İşte Kuruluş Osman 2. bölüm izleme sayfası…

Kuruluş Osman 2. bölüm izle! ATV'de Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman 2. bölüm canlı izle! Heyecan uyandıran konusu ve sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide bu hafta Aybars'ın intikamı alınacak mı? Kaledeki ihanet şebekesini çökertmek isteyen Osman Bey, Yorgopolos'un ölümü sonrasında yeni yollar aramaya başlayacak. Rahibelerin sırrı ortaya çıkarken, Sofia ise Osman'ı kalede tuzağa düşürmenin planını yapar. İşte, Kuruluş Osman 2. bölüm izleme ekranı!

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜM İZLE! – ATV

Kuruluş Osman dizisinin 2. bölümü bu akşam saat 20:00'den itibaren ATV'den izlenebilecek.

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer.

Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN KONUSU

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsi), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı Ürün (Samsa), Ayşegül Günay Demir (Zöhre), Alma Terziç (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacıhasanoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan Akdeniz (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Uğur Arslan (Nizameddin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun) ve Yiğit Uçan (Boran).