Osman Gazi kimdir? Osman Gazi (Osman Bey) eşleri ve çocukları kimdir? Osman Gazi’nin hayatı ve fethettiği topraklar!

Osman Gazi kimdir? Kuruluş Osman dizisinde hayatı anlatılan Osman Gazi eşleri ve çocukları kimdir? Osman Bey tarihteki yeri nedir? ATV dizisi Kuruluş Osman’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in hayat verdiği Osman Gazi, Osmanlı Devleti’nin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi babasının ardından tahta geçmiştir. Osman Gazi iki evlilik yapmıştır. İşte, Osman Gazi’nin hayatı hakkında merak edilenler…

Osman Gazi kimdir? Kuruluş Osman dizisinin başlamasıyla birlikte Osman Gazi kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Osman Gazi eşleri ve çocukları kimdir? Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi (Osman Bey) tarihte önemli bir yere sahiptir. Ertuğrul Gazi'nin oğlu olan Osman Bey, Söğüt ve çevresinin ardından Karacahisar'ı fethetmiştir. Bizans sınır şehirlerini bir bir ele geçiren Osman Gazi, 1299 yılında Bilecik'i fethetti ve bu da Osmanlı Devleti'nin başlangıcı olarak kabul edildi. İşte, Osman Gazi kimdir sorusunun yanıtı!

OSMAN GAZİ KİMDİR?

Osman Bey, 1258 tarihinde Söğüd'de veya Osmancık'da dünyaya geldi. Babası Ertuğrul Gâzî ve annesi Halîme Hâtun'dur. 24 yaşındayken babasının yerine geçti. Osman Gâzî, önce Kastamonu'daki Çobanoğullarına, sonra da Kütahya'daki Germiyanoğullarına bağlı idi. Onlar da Selçuklu Sultânına bağlıydı. İlk evliliği, 1280 civarında, Sultân Orhan'ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtun iledir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabî'a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı. Bu hanımından da Şehzâde Alâ'addin dünyaya geldi.

1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman Bey, bir görüşe göre, Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddin Mes'ûd'un 1284'de Söğüd ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği ak sancak, tuğ ve mehterhâne ile uc beyi oldu. 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisâr'ı fethetmesi ve Dursun Fakih'e kendi adına hutbe okutması, Osman Bey'in yarı istiklâlini kazandığını gösterdi.

Osman Gâzi'nin Bizans sınır şehirlerini birer birer fethetmesi üzerine telâşa düşen Bizanslılar onu ortadan kaldırmak için bir düğün vesilesiyle bir baskın hazırlar. Baskına baskınla cevap veren Osman Bey, 1299 yılında Yarhisâr ve Bilecik'i fethetti ve beylik merkezini Bilecik'e nakletti ve fitneye sebep olan Yarhisâr Tekfurunun kızı Nilüfer'i (Holofura'yı) oğlu Orhan ile evlendirdi. Bu tarih, daha önce açıklanan sebeplerle Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı kabul edildi. 27 Ocak 1300'de Selçuklu Sultânı III. Alâ'addin Keykubad'ın saltanat alâmeti olan tabl, alem ve tuğu Osman Beye bir ferman ile göndermesi ile artık Osman Bey müstakil bir uc beyi oldu.

1301 yılında Bursa'ya yakın bir yerde Yenişehir'i kurdu ve saltanat merkezini buraya nakletti. Bu arada bütün bu fetihlerde kendisine yardım edenleri de unutmadı ve kardeşi Gündüz Bey'e Eskişehir'i; oğlu Orhan Bey'e Sultânönü'nü; Hasan Alp'a Yarhisâr'ı; Şeyh Edebalı'ya Bilecik'i ve Turgut Alp'e İnegöl'ü verdi ve Edebalı'nın torunu Alâ'addin'i yanında götürdü. 1308 yılında İlhanlı Hükümdarı Ahmed Gazan tarafından Selçuklu Devletine son verilince Osmanlı Devleti tamamen müstakil hale geldi. 1313'de Harmankaya Hâkimi Köse Mihal Bey'in Müslüman olmasıyla Mekece, Akhisâr ve Gölpazarı Osmanlının eline geçti. 1320 yılından itibaren çevrede fazla görünmeyen Osman Bey, 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Bey'e devretti. 1324 yılı Şubat ayında Bursa'nın fethini görmeden 67 yaşında vefat eden Osman Bey, vasiyeti üzerine, geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüd'den alınarak 2.5 yıl sonra 1326 yılında Bursa'daki Gümüş Künbed'e defn oldu.

OSMAN GAZİ EŞLERİ VE ÇOCUKLARI KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı. Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Râbi'a Bala Hâtûn ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopesinde yer alan bilgilere göre Bala Hatun'un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey'in hanımı, Şeyh Edebâli'nin kızı ve Orhan'ın annesi diye söz edilir. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre Orhan Bey'in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir.

İlk Osmanlı tarihçilerinden Âşıkpaşazâde, Mal/Malhun Hatun'u Şeyh Edebâli'nin kızı diye gösterir ve Osman'ın gördüğü rüyayı büyük bir devletin doğuşunun müjdecisi olarak yorumlayan Şeyh Edebâli'nin kendisine kızını verdiğini kaydeder; Orhan Bey'in de onun oğlu olduğunu bildirir.

Şeyh Edebâli'nin kızının adını Râbia ve Bâlâ Hatun olarak farklı şekilde kaydeden tarihçiler de vardır. Ancak Bâlâ Hatun ismi yazılışı Mal Hatun imlâsının istinsahı sırasında yapılan bir yanlışa dayanır.