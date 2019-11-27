ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman çekim yerleri dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Yeni bölümleri merakla beklenen Kuruluş Osman’da heyecan her Çarşamba akşamı devam ediyor. Osman Gazi’nin hayatını ve Osmanoğulları Beyliği’nin kuruluş dönemini anlatan Kuruluş Osman dizisi büyük ilgi görüyor. Peki, Kuruluş Osman nerede çekiliyor? İşte cevabı…

Kuruluş Osman nerede çekiliyor? ATV'nin Çarşamba akşamları yayınlanan ve kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman nerede çekiliyor sorusuna dizinin izleyicileri yanıt arıyor. Kuruluş Osman çekimleri için dev platolar kurulurken, dizinin ekibinde yüzlerce kişi çalışıyor. Oyuncular hem ata biniş hem de dövüş eğitimleri aldı. İşte, Kuruluş Osman nerede çekiliyor sorusunun yanıtı!

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor…

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak.

KURULUŞ OSMAN KONUSU

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMDİR?

Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsi), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı Ürün (Samsa), Ayşegül Günay Demir (Zöhre), Alma Terziç (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacıhasanoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan Akdeniz (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Uğur Arslan (Nizameddin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun) ve Yiğit Uçan (Boran).