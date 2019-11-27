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Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Kuruluş Osman oyuncu kadrosu dizinin izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Diziye her hafta katılan yeni yüzler nedeniyle Kuruluş Osman oyuncuları kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterlerini sizler için derledik. Dizinin başrol oyuncusu Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit. Ünlü oyuncu ilk bölümde sergilediği performansla göz doldurmuştu. İşte, Kuruluş Osman oyuncuları…
Giriş Tarihi: 27.11.2019 18:42 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 18:56
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Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
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Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
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Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
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Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
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Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?