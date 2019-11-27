Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor…

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak.