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Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?

Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Kuruluş Osman oyuncu kadrosu dizinin izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Diziye her hafta katılan yeni yüzler nedeniyle Kuruluş Osman oyuncuları kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterlerini sizler için derledik. Dizinin başrol oyuncusu Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit. Ünlü oyuncu ilk bölümde sergilediği performansla göz doldurmuştu. İşte, Kuruluş Osman oyuncuları…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 18:42 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 18:56
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Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu iddialı isimleriyle göz dolduruyor. Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? ATV'nin her Çarşamba akşamı ekranlara gelen dizisi Kuruluş Osman oyuncuları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Tarihi karakterleri merak edilen dizinin aynı zamanda oyuncuları, çekim yerleri, konusu gibi tüm detayları sorgulanıyor. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi karakterine ünlü oyuncu Burak Özçivit hayat veriyor. Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer'in performansı da beğenilmişti. İşte, Kuruluş Osman dizisi oyuncuları kimdir sorusunun yanıtı!

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Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?

KURULUŞ OSMAN KONUSU

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

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Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

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Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

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Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor…

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak.