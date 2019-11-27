Bala Hatun kimdir? Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun tarihteki yeri nedir?
Osman Gazi’ni eşi Bala Hatun kimdir? İlk bölümde dikkatleri üzerine çeken Bala Hatun karakteri dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Bala Hatun tarihteki yeri nedir? Şeyh Edebali’nin kızı ve Osman Gazi’nin eşi olan Bala Hatun kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Osman Gazi ilk evliliğini Mal Hatun ile yaptıktan sonra ikinci evliliğini Bala Hatun ile yapmıştır. İşte Bala Hatun ile ilgili merak edilenler!
Bala Hatun kimdir? Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun kim sorusuna Kuruluş Osman izleyicileri yoğun şekilde yanıt arıyor. Dizide Bala Hatun karakterine Özge Törer isimli genç oyuncu hayat veriyor. Üniversite öğrencisi olan Törer ilk bölümdeki performansıyla dikkat çekmişti. Dönemin güçlü kadınlarından birisi olarak kabul edilen Bala Hatun, Osman Bey'in ikinci eşi olmuştur.
BALA HATUN KİMDİR?
Rabia Bala Hatun, Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.
Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.
BALA HATUN'U KİM OYNUYOR?
Özge Törer henüz 20'li yaşların başında bir oyuncudur. Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi... Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Ertan Saban son noktayı koydu: O iş kapandı!
- Nuri Alço hakkında şok iddia! Nişanlısını...
- Burak Özçivit bakın aslen nereli çıktı?
- İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Değişimi şaşırttı
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı? Şeyh Edebali’yi canlandıran Seda Yıldız kimdir?
- Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
- Can Yaman'dan Kıvanç Tatlıtuğ'u kızdıracak açıklama!
- Ünlü şarkıcı sahnede yere yığıldı!
- Kuruluş Osman nerede çekiliyor?
- Muazzez Ersoy Sıdıka’nın hayalini gerçekleştirdi
- Bala Hatun kimdir? Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun tarihteki yeri nedir?
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı? Şeyh Edebali’yi canlandıran Seda Yıldız kimdir?
- Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
- Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman çekim yerleri!
- Şanlıurfa'da okula şehit er Ahmet Topçu'nun ismi verildi
- Herkes bu soruyu soruyor: Neoliberal sistemin iflası mı?
- Son dakika: Başkan Erdoğan: Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini kıracağız
- Twitter'da aktif olmayan hesaplar kapatılacak! İşte son tarih…
- Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi
- FETÖ kanalı Samanyolu TV oyuncusu Süleyman Sacit Konuk'un darbeye destek mesajı deşifre oldu
- Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yurt içinde kaç PKK'lı kaldı?
- THY yıl sonu yolcu sayısı hedefini açıkladı