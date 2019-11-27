Bala Hatun kimdir? Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun tarihteki yeri nedir?

Osman Gazi’ni eşi Bala Hatun kimdir? İlk bölümde dikkatleri üzerine çeken Bala Hatun karakteri dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Bala Hatun tarihteki yeri nedir? Şeyh Edebali’nin kızı ve Osman Gazi’nin eşi olan Bala Hatun kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Osman Gazi ilk evliliğini Mal Hatun ile yaptıktan sonra ikinci evliliğini Bala Hatun ile yapmıştır. İşte Bala Hatun ile ilgili merak edilenler!

Bala Hatun kimdir? Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun kim sorusuna Kuruluş Osman izleyicileri yoğun şekilde yanıt arıyor. Dizide Bala Hatun karakterine Özge Törer isimli genç oyuncu hayat veriyor. Üniversite öğrencisi olan Törer ilk bölümdeki performansıyla dikkat çekmişti. Dönemin güçlü kadınlarından birisi olarak kabul edilen Bala Hatun, Osman Bey'in ikinci eşi olmuştur.

BALA HATUN KİMDİR?

Rabia Bala Hatun, Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

BALA HATUN'U KİM OYNUYOR?

Özge Törer henüz 20'li yaşların başında bir oyuncudur. Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi... Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.